Мбаппе – самый дорогой игрок в мире по версии авторитетного издания

Издание CIES Football Observatory обнародовало рейтинг самых дорогих игроков в мире.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом в мире на данный момент, сообщает Football Observatory.
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19-летнего чемпиона мира оценивается в 216,5 млн евро. Его ближайшим преследователем является форвард Тоттенхэма Харри Кейн (197,3 млн). Тройку замыкает одноклубник Мбаппе Неймар – 197 млн евро.
В десятку самых дорогих игроков также вошли: Мохамед Салах (Ливерпуль, 173 млн), Филиппе Коутиньо (Барселона, 171,3 млн), Лионель Месси (Барселона, 170,6 млн), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити, 164,6 млн), Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед, 164,3 млн), Деле Алли (Тоттенхэм, 163,4 млн) и Антуан Гризманн (Атлетико, 157,7 млн).
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