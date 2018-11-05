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Шевченко обнародовал заявку на матчи со Словакией и Турцией – в списке молодой талант Динамо

19:32 683 Читати українською
Шевченко обнародовал заявку на матчи со Словакией и Турцией – в списке молодой талант Динамо
Андрей Шевченко / Фото: ФФУ

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко определился с исполнителями, которые будут защищать цвета национальной команды в матче Лиги наций против Словакии и спарринге с Турцией.

В заявку на ближайшие матчи сборной Украины попали 23 исполнители, сообщает официальный сайт ФФУ.

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Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес, Испания).

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все – Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко (оба – Динамо), Александр Караваев (Зоря), Василий Кравец (Луго, Испания), Игорь Пластун (Гент, Бельгия).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – Динамо), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все – Шахтер), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Евгений Макаренко (Андерлехт, Бельгия), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия).

Нападающий: Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

Отметим, что для 19-летнего Миколенко это дебютный вызов в национальную команду. Также в резервный список попали Марьян Швед и Андрей Борячук, которые еще не вызывались в сборную Украины и прибудут в расположение команды, если кто-то травмируется.

В резервном списке также находятся Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (оба – Динамо) и Владислав Кулач ( Ворскла).

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
10
дн
:
23
час
:
28
мин
Украина
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Главное Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Словакия - Украина Украина - Турция Украина Украина
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