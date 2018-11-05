Манчестер Сити использует коррупционные схемы, чтобы избежать наказания за нарушение финансового fair-play

"Горожане" использовали махинации, чтобы обойти финансовый fair-play.

В распоряжении Football Leaks оказались секретные внутренние документы, в которых описывается механизм финансирования Манчестер Сити, сообщает Spiegel.

В частности, в руки журналистов попалл электронное письмо, в котором финансовый директор клуба сообщает, что финансовые потоки распределяются между структурами шейха Мансура, который является владельцем клуба.

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В качестве примера, рассказали о компании Etihad, которая является титульным спонсором команды, в 2015 году должна была выполнить перевод на сумму 67, 5 млн фунтов стерлингов. Но деньги были направлены двумя траншами. Непосредственно компания Etihad заплатила 8 млн, а 59,5 млн было переведено на счета "горожан" через фирму Abu Dhabi United, которая также является собственностью Мансура.

Также отмечается, что шейх потратил 1,1 миллиарда фунтов стерлингов в первые почти 4 года владения клубом. По мнению специалистов, такие средства не должны тратиться во время, когда УЕФА борется за то, чтобы клубы соблюдали финансового fair-play.

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