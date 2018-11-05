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Украина – Турция: матч может не состояться в Днепре из-за Луческу, – Цыганык

08:25 255 Читати українською
Украина – Турция: матч может не состояться в Днепре из-за Луческу, – Цыганык
Мирча Луческу / Соцсети

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу против того, чтобы проводить матч со сборной Украины в Днепре.

По словам ведущего программы "Профутбол" Игоря Цыганыка экс-наставник Шахтера Мирча Луческу, который сейчас тренирует сборную Турции, по ряду причин не хочет играть на Днепр-Арене матч против сборной Украины.

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Турецкая федерация футбола не хочет идти на встречу румынскому специалисту, ведь в случае, если игра не состоится, гости вынуждены будут заплатить компенсацию ФФУ.

Напомним, ранее сообщалось, что товарищеский матч между Украиной и Турцией может быть перенесен в один из турецких городов.

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

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