Исмаили стал самым полезным игроком 14 тура УПЛ по версии InStat

Защитник Шахтера Исмаили набрал больше всего баллов эффективности в 14 туре УПЛ по версии InStat.

Левый защитник Шахтера Имаили стал самым эффективным игроком 14 тура УПЛ, набрав по версии InStat 332 балла, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

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Второе и третье место также за игроками "горняков". Тарас Степаненко набрал 325 очков, а Тайсон, который вышел на второй тайм матча против Динамо, 223 балла.

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Напомним, в матче 14 тура чемпионата Украины Шахтер на последних минутах одолел Динамо (2:1) благодаря красивому голу Виктора Коваленко. Теперь "горняки" имеют отрыв от киевлян в 8 очков.