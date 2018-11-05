Асенсио может стать частью сделки по переходу Азара в Реал, – СМИ

Лидер Челси Эден Азар остается приоритетной трансферной целью Реала.

По информации Don Balon, президент "сливочных" Флорентино Перес не оставляет надежд подписать бельгийского лидера атак Челси, ведь, по мнению Переса, только Азар сможет заменить Роналду. Отмечается, что Реал готов предложить за Эдена талантливого хавбека Марко Асенсио и доплату.

Челси постарается удержать Азара в клубе капитанской повязкой

Однако такой переход маловероятен во время зимнего трансферного окна, ведь исполняющий обязанности тренера королевского клуба Сантьяго Солари является поклонником таланата испанца и сделает все, чтобы Асенсио остался на Сантьяго Барнабеу.

Отметим, контракт Азара с Челси действует до 2020 года

Солари лишь два матча у руля Реала, но уже успел установить достижение – в Мадриде такого не видели 61 год