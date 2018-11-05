Шевченко: Малиновский очень прибавил в зрелости

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о прогрессе хавбека Руслана Малиновского.

"Малиновский очень прибавил. Вижу, что добавил именно в зрелости как футболист. Занимает очень правильную позицию, более рационально начал использовать свои сильные качества.

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Поэтому этот игрок становится лидером, стал лидером в своем клубе. В сборной играет на очень высоком уровне. Мы надеемся, что он и дальше будет так продолжать", – цитирует Шевченко Tribuna.com со ссылкой на "Профутбол".

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Напомним, в последних двух матчах сборной Украины Руслан Малиновский отмечался важными голами. Сначала забил итальянцам, чем принес ничью в товарищеской встрече, а затем отметился победным голом в ворота сборной Чехии.