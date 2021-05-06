Лига чемпионов

Определился второй финалист ЛЧ 2020/21. Им стал лондонский Челси, который победил мадридский Реал в ответном матче 1/2 финала – видео голов и обзор матча. Команда Томаса Тухеля имела гораздо больше моментов, но реализовала только два – забивали Тимо Вернер и Мейсон Маунт.

Таким образом, именно Челси 29 мая сыграет с Манчестер Сити в Стамбуле. Уже во второй раз за последние 3 сезона триумфатора ЛЧ определят две команды из Премьер-лиги.

Ман Сити и исторический прорыв: почему ПСЖ потерпел крах, а Зинченко включил альфа-самца против Неймара и Ко.

ПСЖ рискует потерять обоих лидеров после вылета из ЛЧ – Неймара уничтожают, а Брандау смеется.

Украина

Стартовал предпоследний, 25-й тур УПЛ. Динамо не сумело обыграть Мариуполь, потеряв очки впервые с февраля. Заря одолела СК Днепр-1, обеспечив себе 3 место турнирной таблицы, а до завершения игры Шахтера с Минаем луганчане сохраняют шансы даже на серебро.

Колос победил Александрию и снова сыграет в еврокубках. Десна с Ворсклой поделили очки – кто из этих команд останется за бортом Лиги конференций, станет известно в последнем туре.

Травма Александра Зубкова оказалась несерьезной. Полузащитник сборной Украины, который попал в расширенный список Андрея Шевченко, вскоре вернется на поле. Зато двое динамовцев рискуют пропустить сбор национальной команды.

Павел Яковенко официально покинул Оболонь.

Наши за рубежом

Александр Зинченко стал одним из героев вечера ЛЧ во вторник. Украинец дал грязному Парижу мастер-класс и страстью покорил последних скептиков. Интересно, что Зинченко не успел на празднование выхода в финал ЛЧ, который стал для Манчестер Сити первым в истории клуба.

Руслан Малиновский стал лучшим игроком месяца в Аталанте. Хавбек во второй раз подряд взял эту награду.