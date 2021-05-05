Для Зари выездной матч против СК Днепра-1 мог стать "бронзовым". Луганчане за два тура до конца сезона шли на третьей позиции, опережая Колос на шесть зачётных баллов, поэтому сегодня им было достаточно и ничьи – а в случае поражения ковалёвцы в параллельной встрече "мужики" могли позволить себе даже поражение. Досрочное завоевание медалей для подопечных Виктора Скрипника было важным, ведь уже на следующей неделе их ожидает битва за Кубок против Динамо. Чтобы подойти к финалу в оптимальной форме, необходимо было превратить последний тур УПЛ в формальность.

Первый тайм поединка на Днепр-Арене оказался динамичным и весёлым. Хозяева стартовали лучше, уже на 3-й минуте заставив соперника нервничать – это Тейлор прострелил с правого фланга, а Фаворов подрезал мяч в собственные ворота. Мацапура выручил гостей. На 12-й голкипер снова спас Зарю, вытащив из угла классный удар Пихалёнка из зоны перед штрафной. Еще через пять минут навес во вратарскую должен был замыкать Булеца, однако Сергею не хватило роста.

У подопечных Виктора Скрипника за этот период был только очень неточный дальний удар в исполнении Жунинью. Впрочем, в середине тайма игра перестала быть односторонней – луганчане довели владение мячом до 50% и начали проводить перспективные атаки. Так, на 21-й минуте Жунинью простреливал с левого края штрафной, а мяч рикошетом от защитника улетел на Кочергина, которому оставалось попасть в ворота с 12-13 метров. Владислав, однако, выстрелил на трибуны. СК Днепр-1 через несколько минут мог наказать за эту дерзость прострелом во вратарскую на Довбика, но Артем в решающий момент махнул мимо мяча.

В целом, в середине первого тайма тайма команды вели равную борьбу, однако в завершающей стадии атак "жёлто-чёрные" выглядели значительно конкретнее. Ближе к перерыву подопечные Игора Йовичевича могли конвертировать это преимущество в голы: на 36-й минуте Пихалёнок благодаря рикошету едва не забросил мяч за шиворот Мацапуре (голкипер спас Зарю), а на 42-й Булеца пробивал со стандарта – над перекладиной! Луганчане же имели лишь подходы к штрафной, но не моменты.

На перерыв команды отправились при нулях на табло, однако сразу после него футболисты решили исправить это безобразие. Так, уже на 47-й минуте Сваток замыкал подачу со стандарта ударом головой в дальний верхний угол – получился довольно неприятный выстрел, но Мацапура в красивом прыжке вытащил мяч! Заря сразу же ответила смещением Иванисени в зону перед штрафной с мощным ударом – штанга спасла СК Днепр-1!

На 50-й же Кочергин мог вывести луганчан вперёд, подхватив отскок с углового и пробив с рикошетом метров с 20-ти. Сфера пролетела рядом с каркасом ворот. После этого гости провели несколько стандартов без острого завершения, а СК Днепр-1 ответил двумя дальними ударами в исполнении Довбика на 59-й минуте. Первый пролетел на перекладиной, а второй стал легкой добычей для Мацапуры.

После размена моментами на старте команды замедлили темп, занимаясь позиционной борьбой в центральной зоне. Она растянулась на всю середину второго тайма. Реально острые эпизоды исчезли, однако стало значительно больше ударов по ногам – и именно на них погорели днепровцы. На 69-й минуте хозяева остались в меньшинстве вследствие грубого фола Игнатенко против Жунинью.

На 77-й же Тейлор поставил подножку Назарине в собственной штрафной – пенальти! В обоих случаях в дело вмешался VAR. Юрченко, в свою очередь, наказал "спортклубовцев" голом с "точки". 0:1!

Контригра днепровцев притихла ещё до удаления, а после него "жёлто-чёрные" вообще потеряли контроль над игрой. Игор Йовичевич попытался исправить эту ситуацию, выпустив на 84-й минуте скоростных Билла и Цурикова, однако параллельно Виктор Скрипник выпустил опорника Цвек. Замены хозяев вообще никак не сработали, а вот Заря в эндшпиле поединка откровенно доминировала – впрочем, создать хотя бы один интересный момент гостям уже не удалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "мужиков".

Таким образом, луганчане набрали 47 очков, оставшись на третьей позиции. За тур до конца команда Виктора Скрипника имеет преимущество перед Колосом в шесть зачётных баллов – это значит, что Заря гранатировала себе бронзу УПЛ 2020/21. СК Днепр-1, имея в активе 29 пунктов, остаётся восьмым.