Оболонь и главный тренер Павел Яковенко прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт "пивоваров".

Яковенко покинет Оболонь – экс-тренер молодежки требует компенсацию за разрыв контракта

К слову, ранее сообщалось, что 56-летний наставник около недели вел переговоры с руководством клуба о финансовой компенсации за досрочно разорванный контракт.

Напомним, Яковенко возглавлял Оболонь с октября 2020 года. Под его руководством команда выиграла 9 матчей, 2 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Сейчас Оболонь занимает в турнирной таблице Первой лиги девятое место, имея в своем активе 33 пункта.

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