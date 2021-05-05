"Хотел бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку. Эмоции не передать словами. К сожалению, не смог почувствовать ту атмосферу в раздевалке после игры, поскольку меня сразу забрали на допинг-контроль. А когда я вернулся, то уже никого не было.

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Конечно, сегодня мы еще можем порадоваться, но мы еще ничего не выиграли. Нас ждет невероятно сложный финал в конце месяца. Но до этого у нас еще есть незаконченные дела в АПЛ. Поэтому непосредственно готовимся к игре против Челси. Сегодня будем смотреть нашего потенциального финалиста", – признался Александр в эфире Футбол News.

Напомним, Манчестер Сити уверенно одолел ПСЖ благодаря дублю Рияда Мареза. Соперник Зинченко и Ко в решающем матче Лиги чемпионов определится в противостоянии лондонского Челси и мадридского Реала.

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