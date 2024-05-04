Экс-тренер Шахтера считался приоритетом Баварии после отказов Алонсо, Нагельсманна и Рангника. Похоже, мюнхенцам придется терпеть очередную неудачу и продолжать поиски.

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"Мы собираемся поговорить с владельцем Брайтона Тони Блумом. Думаю, я хотел бы остаться здесь, потому что я люблю своих игроков. Я люблю этот город, свой клуб, болельщиков. На встрече с фанатами я сказал: если я счастлив, то ни один клуб не сможет заставить меня сменить команду. Но я хочу всегда сохранять свою страсть", – приводит слова Де Дзерби Sky Sports.

Добавим, что действующий контракт итальянца с Брайтоном рассчитан до лета 2026 года. "Чайки" дошли до 1/8 финала ЛЕ и занимают 12-ю строчку АПЛ.

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