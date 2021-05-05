Лига чемпионов УЕФА 2020/21, полуфинал, ответный матч

Челси – Реал Мадрид – 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Вернер, 27 Маунт, 85

Челси подходил к домашнему поединку против Реала с результативной выездной ничьей за плечами (1:1). Значительного преимущества она не давала, ведь испанцам в любом случае необходимо было забивать хотя бы один мяч – и матч в Мадриде показал, что большого количества моментов "сливочным" для этого не требуется. Впрочем, общая тактическая картина той встречи запомнилась преимуществом лондонцев при работе в прессинге, более высокой динамикой лондонцев и умением команд "сушить" игру.

Челси – Реал Мадрид – 2:0 – видео голов

Кадровая ситуация "бланкос" и тактические особенности "аристократов" заставляли Зинедина Зидана что-то менять. Поединок на Стэмфорд Бридж он решил начать в классической схеме 4-3-3 (дома Реал стартовал в схеме 3-4-2-1), а в позиционные атаки активно включалась практически вся линия обороны. При этом в основу поверулися Мэнди, Рамос и Азар. Тухель, в свою очередь, почти ничего не менял после первой встречи – единственным изменением стал выход Хаверца в атаке вместо Пулишича.

Дебютные пять минут команды взяли на разогрев, а затем начался экшн. Реал пытался идти вперед широким фронтом с привлечением большой группы футболистов, однако Челси классно прессинговал и быстро возвращал мяч после потерь. Агрессивный стиль мадридцев при этом открывал зоны за их спинами – особенно много их возникало на флангах. Оттуда и прилетела первая опасная атака – это Вернер подхватил обрезку Винисиуса, ворвался на край штрафной и прошел Милитао, но в последний момент Рамос заблокировал прорыв немца.

"Сливочные" на 10-й ответили дальним выстрелом Крооса, но он оказался слишком медленным и простым для Мэнди. Рюдигер через две минуты показал, как нужно бить – его удар метров с 25-ти оказался очень мощным. Впрочем, Куртуа парировал. За мгновение до этого эпизода Маунт накрутил защитников Реала на левом краю штрафной и прострелил, но Куртуа выбил передачу ногами. Еще через четыре минуты Вернер накрутил Каземиро и Милитао, пробившись в эту же зону и покатил на Хаверца, однако Кай вместо замыкания сфолил против Рамоса.

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Челси явно нащупал ослабленную зону в обороне. Уже на 17-й минуте с неё прилетел гол Вернера, которому удалось замкнуть прострел Хаверца с левого фланга на 11 метров, однако "сливочных" спас офсайд. Только после этого мадридцы смогли отвести игру от своих ворот, однако в атаке подопечные Зинедина Зидана долгое время ничего интересного не создавали. Этим они усыпили внимание Челси, едва не открыв счет: Бензема на 26-й минуте развернулся перед штрафной и мощно зарядил под дальнюю штангу – Мэнди выполнил фантастический сейв!

Не забиваешь ты – забивают тебе. Уже на 27-й Челси забил чистый гол: Канте неожиданно легко раскрутился вокруг Каземиро, набрал скорость и обыгрался перед штрафной с партнером – после этого он выполнил передачу под выход Хаверца один на один! Кай перебросил Куртуа, но попал в перекладину. К счастью для лондонцев, на добивании оказался Вернер, который избежал офсайда и с метра забил головой! 1:0.

Во второй половине первого тайма Челси продолжал ловить Реал на контратаках. В одной из них на свидание с Куртуа мог выйти центрбэк Рюдигер – настолько большие провалы возникали у мадридцев в обороне. Впрочем, Челси свое преимущество так и не реализовал, а вот гости вполне могли сравнять счет на 36-й минуте – это Бензема в фантастическом прыжке замкнул подачу Ферлана Мэнди с левого фланга. Эдуар Мэнди вытащил мяч из-под перекладины! В целом же, в этот период встречи болельщики могли заскучать, ведь позиционной борьбы было много.

На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе лондонцев.Во втором тайме Реал должен был идти вперед, однако футбол подопечных Зинедина Зидана шокировал. Ни одного опасного момента или хотя бы интересной атаки мадридцы в первые полчаса не провели, а вот Челси просто насиловал линию обороны гостей на контратаках. Уже на 47-й минуте все могло завершиться для испанцев голом Хаверца, которому дали замкнуть навес Аспиликуэта – Кай попал в перекладину!

На 51-й забивать должен был Тьягу Силва, который пришел на подачу со штрафного, однако его удар головой пролетел над перекладиной. Ещё через три минуты Маунт воспользовался ужасной ошибкой защитников, вырвавшись один на один с Куртуа и пробил "щечкой". Мяч полетел на трибуны! На 59-й же Хаверц вместе с Вернером выскочили один на один с голкипером – Кай попытался решить эпизод самостоятельно, мощно выстрелив низом, но Куртуа парировал ногой!

Встревоженный Зинедин Зидан на 63-й минуте провел двойную замену, вместо Мэнди и Винисиуса бросив в бой Асенсио и Вальверде, однако уже на 66-й лондонцы вышли в контратаку 3 в 1 с выходом Канте один на один. Куртуа и здесь спас Реал, а мадридцы в ответ провели удар Азара с острого угла. Мэнди выручил хозяев.

Это был последний опасный момент Реала во встрече. Челси же и не думал останавливаться, разрывая оборону "сливочных" и при этом демонстрируя феерическое расточительство. Так, на 74-й минуте Тьягу Силва замыкал навес с углового, пробив мимо ближнего угла, а на 77-й свежий Пулишич переиграл соперника в штрафной, прострелив во вратарскую – Маунту совсем немного не хватило до решающего удара! На 81-й Канте нашел Пулишича в этой же зоне, однако Кристиан, получив классную передачу, пробил мимо дальнего угла!

В конце концов, Челси добился своего. На 85-й минуте Канте разогнал атаку и отдал передачу под врывание Пулишичу ​​на правый край штрафной – американец же вытянул на себя защитников и Куртуа, после чего прострелил во вратарскую. Маунт же, выскочив из-за спины Милитао, замкнул! 2:0! В компенсированное время свежий Джеймс мог и разгром устроить, однако его удар с линии штрафной прошел рядом с левой штангой.

В конце концов, свисток Даниэле Орсато зафиксировал уверенную победу Челси. Лондонцы стали вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 – их соперником станет Манчестер Сити.

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