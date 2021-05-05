Матч Ворскла – Десна стартовал в 19:00. Команды ведут отчаянную борьбу за путевку в еврокубки на следующий сезон, набрав на момент начала игры по 37 очков – это 4-5 места турнирной таблицы. Такой расклад заставлял полтавчан играть исключительно на победу, ведь в случае одинакового количества очков преимущество имела Десна, которая в первом круге обыграла Ворсклу со счетом 1:0 благодаря голу Максима Дегтярева на 90+4-й минуте.

Первые минуты поединка не порадовали острыми моментами – много борьбы, мало конструктива. Можно вспомнить разве что несколько стандартов, один из которых завершился неточным ударом Гитченко. Хорошая возможность могла быть и у Ворсклы, но Тилль со штрафного пробил значительно выше. При такой вязкой игре именно стандарты вышли на первый план.

Впрочем, гол пришел именно с игры. На 18-й минуте прошла атака полтавчан правым флангом. Якубу сбросил на Степанюка, Руслан принял мяч и зряче нашел Тилля, а Оливье метров с 15-ти пробил в ближний угол в противоход Пасту. 1:0 в пользу команды Максимова. Первый же реальный шанс воплотился во взятие ворот.

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Гол не изменил характера игры. У Десны в атаке не получалось вообще ничего. Полтавчане тоже не спешили атаковать, но именно Ворскла могла забивать второй раз. Пуцлин прорвался к владениям Десны и отдал разрезной пас на Кулача, но лучший бомбардир УПЛ (14 голов) в борьбе с защитником пробил очень слабо. Без проблем для Евгения Паста. Это был последний момент до перерыва.

Уже на первых минутах второго тайма игроки Ворсклы просили пенальти. Мяч от газона задел руку Ермакова, который вел борьбу со Скляром. Екатерина Монзуль послушала подсказку VAR и решила не назначать 11-метровый.

На 54-й минуте Десна сравняла счет – очевидно, что после стандарта. Калитвинцев навесил, Гитченко пробил в угол ворот. Все просто – 1:1. Этот гол вдохновил гостей, которые могли выйти вперед, но Ризнык спас Ворсклу после удара Калитвинцева!

Такой результат не устраивал уже Ворсклу, которая снова пошла вперед. Паст спас северян после удара Степанюка с линии штрафной – угловой. Угловой, после которого Скляр переправил мяч в ворота. Екатерина Монзуль сразу отменила взятие ворот из-за офсайда, но тут вмешался VAR. Пауза заняла минуты 3, после чего решение было подтверждено. Нет гола. Ворскла еще и завершала в меньшинстве после удаления Якубу, но могла забить уже в компенсированное время – Паст спас.

В конце концов, 1:1. Десна и Ворскла имеют по 38 очков и определят обладателя путевки в Лигу конференций в воскресенье. Колос обыграл Александрию и уже точно не упадет ниже 5-го места, ведь имеет преимущество над Десной в личных матчах (1:1, 2:2).

В последнем туре, который будет сыгран 9 мая, Десна на выезде сыграет с Мариуполем, а Ворскла отправится к Минаю, который в случае поражения от Шахтера в завтрашнем матче досрочно вылетит из УПЛ. Для того, чтоб занять 5 место, черниговцам достаточно сыграть не хуже полтавчан.

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