Руслан Малиновский получил почетное звание лучшего игрока Аталанты по итогам апреля, сообщает официальный сайт клуба.

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В прошлом месяце украинец сыграл в 5-ти матчах, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами. Стоит отметить, что в марте Руслан также собрал больше всего голосов от фанов бергамасков.

Напомним, в 2019-м Аталанта приобрела Малиновского, заплатив Генку около 14 млн евро. Сейчас transfermarkt оценивает украинца в 21 млн евро.

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