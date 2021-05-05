Сразу двое игроков Динамо рискуют пропустить подготовительный сбор национальной команды, сообщает Zbirna.com.

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В заявку Динамо на сегодняшний матч против Мариуполя не попали Александр Андриевский и Владимир Шепелев. По информации источника, у Андриевского повреждена боковая связка колена, что не позволило ему сыграть в предыдущем туре против Ворсклы. Шепелев травмировал спину как раз в поединке в Полтаве. В ближайшее время медицинский штаб сборной должен принять решение по этим исполнителям.

Напомним, сбор национальной команды стартует 15 мая в Харькове. Именно там подопечные Шевченко проведут первый товарищеский матч против команды Бахрейна. Игра запланирована на 23 мая.

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