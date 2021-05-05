Повреждение одного из лидеров венгерского Ференцвароша Александра Зубкова оказалось не таким критичным.

"Как получил травму? Неудачно поскользнулся в игровом моменте, поэтому решил попросить замену, чтобы не рисковать накануне старта подготовки к Евро.

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После осмотра врачей и физиотерапевтов у меня позитивный настрой, поскольку все обошлось. Мне сказали, что восстановление займет меньше недели. Надеюсь, день-два, и уже буду в обойме", – сказал Зубков в комментарии Footboom.

Напомним, украинец травмировался в поединке 32-го тура чемпионата Венгрии против Мезекевешда – хавбека "Фради" заменили на 30 минуте матча.

К слову, ранее Зубков попал в расширенный список сборной Украины.

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