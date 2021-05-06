Челсі та Ман Сіті зіграють у фіналі ЛЧ 2020/21 / UEFA

Ліга чемпіонів

Визначився другий фіналіст ЛЧ 2020/21. Ним став лондонський Челсі, який переміг мадридський Реал у матчі-відповіді 1/2 фіналу – відео голів і огляд матчу. Команда Томаса Тухеля мала значно більше моментів, але реалізувала лише два – забивали Тімо Вернер і Мейсон Маунт.

Таким чином, саме Челсі 29 травня зіграє з Манчестер Сіті у Стамбулі. Вже вдруге за останні 3 сезони тріумфатора ЛЧ визначать дві команди з Прем'єр-ліги.

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