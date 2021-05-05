ПСЖ попрощався з черговою європейською мрією. Поразка від Манчестер Сіті – це подвійний удар по амбіціях катарського проекту. По-перше, парижани знову провалюють головне завдання на сезон, по-друге, свіже фіаско у Лізі чемпіонів загрожує втечею Мбаппе і Неймара. Саме бразильцеві чи не найбільше дістається у французьких медіа. Мовляв, він повинен був вести команду за собою, а не скиглити після найменшого контакту з суперниками. Неймар прийняв на себе першу та найбільшу хвилю критики, навіть тактична обмеженість Почеттіно залишилась в тіні рекордного трансферу.

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"Неймар обіцяв помирати у Манчестері, але що ми отримали натомість? Багато втрат, невиправданий ризик у безнадійних епізодах, програна боротьба. Словом, бразилець узагалі не продемонстрував своїх найкращих якостей, зокрема, віртуозного дриблінгу. Те, що регулярно проходить у Лізі 1, виявилось легкою здобиччю захисників Ман Сіті. Вокер виходив переможцем майже з усіх єдиноборств. Неймар – велике розчарування", – пише авторитетний L'Equipe. Екс-форвард Барси, що "зійшов з рейок" ЛЧ, отримав принизливу трійку. Ганебніше проявили себе, за версією того ж видання, лише двоє аргентинців – вилучений Ді Марія та повністю відрізаний Ікарді (у обох – по 2).

Критика опального вихованця Сантоса продовжується на сторінках культового журналу France Football: "Чи слід було стільки тупцювати з м'ячем на місці, аби зрештою подарувати його супернику? Неймар щоразу перетягував ковдру на себе, проявивши свій темний бік. Він хотів пролізти до воріт Едерсона самотужки. Це максимально нестерпна версія зіркового футболіста, який вирішив приміряти костюм супергероя без травмованого Мбаппе. Опинившись у центрі всесвіту, він не помічав власних партнерів, передусім Ікарді.

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Ней змарнував кілька перспективних атак. Ба більше, в кінці матчу на перший план вийшов егоцентризм 29-річного форварда. Охоплений емоціями бразилець хотів нашкодити "містянам" фізично. Неймар склав зброю разом з командою. Катастрофічний поєдинок у його виконанні". Після короткої паузи France Football повертає церемонію "Золотий м'яч"... а Неймар, вочевидь, вкотре задовольниться роллю глядача. Одне з найвпливовіших видань планети оцінило бразильця двійкою – це рівень Діалло або Ікарді. Решта гравців основи ПСЖ отримали вищі бали.

Вперше з 2015-го учасник півфіналу Ліги чемпіонів не спромігся бодай раз влучити у рамку воріт, зазначає Le Parisien. Почеттіно спіткала доля Гвардіоли на Камп Ноу, коли Баварія під керівництвом каталонського фахівця поступилася Барселоні з рахунком 0:3. Завжди лояльне до паризького клубу видання розкритикувало тактику "червоно-синіх" у домашньому поєдинку: "ПСЖ не мав шансів після провального другого тайму на Парк Де Пренс. Команда з настільки якісним підбором гравців не повинна притискатись до власних воріт". Неймар також не залишився без "компліментів": "Бразилець у Манчестері – це геній без ідей чи митець без натхнення. Він не зумів витягнути команду, як проти Баварії".

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Цікаво, що екс-нападник донецького Шахтаря – Брандау – став несподіваним героєм французької преси за мотивами матчу на Етіхаді. Знущальне "послання" бразильця викликало масу обговорень у Le Parisien. Колишній гравець ненависного у Парижі марсельського Олімпіка (2009-2012), нагадав, що саме провансальці першими серед французьких клубів вигравали Лігу чемпіонів (1993). "На добраніч усім, життя триває... Олімпік – назавжди перший!", – написав 40-річний ветеран у Твіттері після фінального свистка. Його співвітчизник Рафаель, відомий за виступами у МЮ, охоче підтримав тролінг ПСЖ: "Тепер ми знаємо, що відбувається, коли Ліон не грає проти Ман Сіті".

Європейський крах Парижа може позначитись на перемовинах з Неймаром і Мбаппе щодо продовження контракту. Обоє вже не випромінюють колишнього ентузіазму, повідомляє RMC Sport. Виліт з ЛЧ, можливо, був тією останньою краплею. Бразилець спробує організувати камбек у Барселону, яка сподівається оформити перехід за 100 мільйонів євро. Іспанський AS доповнює цю інформацію власними інсайдами: "Лапорта спілкувався з Леонардо. Поразка в Манчестері допоможе "блаугранас", адже Неймар завжди керується емоціями". Ситуація Мбаппе – симетрична. "Молодого француза не цікавлять золоті гори, йому потрібен переможний проект, а Флорентіно потирає руки", – додає L'Equipe.

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