Абсолютно лучшая команда УПЛ (9 побед и одна ничья за 10 туров, досрочное чемпионство) против клуба, у которого вторая худшая игровая форма за этот период (всего 6 набранных очков из 30 возможных). Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Мариуполь на "Футбол 24", стартовал в 14:00. Теоретически подопечным Остапа Маркевича угрожал даже вылет, хотя 4 очка преимущества над последним местом давали достаточно комфортный отрыв. Киевляне 7 раз подряд били Мариуполь, а дома только дважды теряли с ними очки, не проиграв ни разу. Впрочем, эта игра всегда носила принципиальный характер, учитывая большое количество арендованных игроков Шахтера в составе азовцев и прошлые скандальные противостояния.

Динамо – Мариуполь: онлайн-трансляция матча УПЛ

Сумбурный старт киевлян. На 2 минуте Бойко неудачно выбил под прессингом, номинальные гости быстро нашли Бондаренко на убийственной позиции, но сам же голкипер Динамо эффектно исправился. Неплохо перехватывают у чужих ворот и Сидорчук с партнерами, а вот до ударов не удается довести дело. На 9 минуте первая попытка чемпионов. Цыганков приложился со штрафного – слишком далеко от ворот, слишком оптимистично намерение. Тымчик также бьет издалека, Гальчук на месте. Пробили азовцы несколько линий прессинга динамовцев, получили пространство в центре поля и сразу же забросили в штрафную. Там Топалов классно пробивал в дальнюю девятку – Бойко снова потянул.

Беседин технично играет в обводках, часто достается по ногам Артему. После не очень удачного прострела Тымчика Чоботенко отдал прямо на ногу Миколенко – не хватило сантиметров для попадания в дальний нижний. Топалов красиво пяткой отдал на Бондаренко, а вот вызванный в национальную сборную Украины хавбек Шахтера последним пасом разочаровал. И снова отмечаем, как легко через пас Мариуполь проходит со своей половины на чужую. Наконец-то в хорошем темпе раскачали подопечные Луческу оборону соперника в несколько пасов. Тымчик прострелил, Цыганков поборолся во вратарской, а Танковский на грани фола выбил мяч из-под ноги Де Пены, который готовился расстреливать на дальней штанге. Без пенальти, и это справедливо.

Частые сцены сегодня на стадионе имени Бойко: киевляне тушат попытки номинальных гостей выйти из своей штрафной через пас, идет перехват, но таким контрвыпадам не хватает одного – последнего паса на партнеров, которые перспективно открываются. Заостраяет в конце первого тайма Де Пена. Беседин загубил классный пас на ход, но заработал стандарт. После розыгрыша углового Попов пробил выше ворот. По ударам 6:4 в пользу Динамо, но у Мариуполя получше прицел (3:1). Команда Маркевича вполне могла и вести в счете, а досрочный чемпион и близко не включил свои мощности на полную.

И после перерыва активнее начинают борцы за выживание. Попов в отчаянном рывке не дал сопернику пробить с нескольких метров. Справедливые претензии Дениса. Неплохая атака в 3 хода, немного случайная скидка Шапаренко головой под удар Беседину – Гальчук надежен в ближнем углу. Де Пена прыгнул в ноги оппоненту. Вторая желтая и удаление уже на 52 минуте.

Шапаренко подал со стандарта, Забарный головой в падении блестяще замыкал, но вратарь потянул в не менее красивом прыжке. Новые серии навесов и ударов динамовцев. Такое впечатление, что это Мариуполь начал играть в меньшинстве. Уж очень глубоко садится команда Маркевича, который еще и замены делает прежде всего на укрепление обороны. Караваев и Кендзера на 64 минуте меняют Цыганкова и Тымчика. Правый фланг Динамо – одно большое разочарование сегодня. Вице-капитан отдаляется от звания лучшего бомбардира сезона.

Ненужная агрессия только в плане фолов, Буяльский также получает желтую. А вот в атаке, наоборот, все очень вяло. Желания и надлежащей концентрации хватило только на один матч с Ворсклой после завоевания чемпионства? Гармаш и Жерсон заменили Буяльского и Беседина на 75-й, Луческу отказывается прерывать свою победную серию на 10 матче УПЛ. Агрессивный прессинг дает плоды, Сидорчук подхватывает снаряд и стреляет метров с 25 – Гальчук не без проблем парировал.

Как-то слишком вслепую подают Миколенко, Жерсон и компания. Мало осмысленности в последние минуты матча. Леднев вместо Шапаренко на 86 минуте, но в это время киевляне не впечатлили остротой. Впервые за 10 туров Динамо не смогло победить. Оборвалась также забивная серия, которая продолжалась 15 матчей (39 голов). Мариуполь продолжил безвыигрышную серию до 5 игр, но вряд ли сожалеет об этом – прописка в элите сохранена на 99%.