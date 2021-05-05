Матч и онлайн-трансляция Челси – Реал Мадрид стартовал в 22:00 по Киеву. Поединок в Испании завершился миром 1:1 – на точный удар Кристиана Пулишича еще до перерыва ответил Карим Бензема. Соответственно, на Стэмфорд Бридж команда Зидана обязана была забивать минимум один гол.

Но открыл счет именно Челси. Хаверц после паса Канте перебросил Куртуа, но попал в перекладину. На добивании первым оказался Тимо Вернер, который головой буквально занес мяч в ворота Реала. 1:0 на 28-й минуте.

Челси – Реал Мадрид: видео гола Вернера