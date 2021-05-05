Александрия уже раньше выбыла из борьбы за еврокубки, а потому на поединок против Колоса вышла защищать честь Шарана, которому СМИ пророчат уход в конце сезона. Ковалевцы же продолжают борьбу за попадание в евротурниры, а потому любая потеря очков может стать роковой.

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Домашний поединок "желто-черных" проходил на стадионе Зирка в Кропивницком. Статус номинальных хозяев не помог Александрии, ведь Колос с первых мгновений завладел инициативой, хотя и без особой остроты. Первый по-настоящему опасный момент случился в середине тайма. После подачи с углового мяч прилетел к Лысенко, но он не сориентировался перед пустыми ворота и не успел пробить хотя бы пяткой. Билык опередил Владимира и зафиксировал круглого в руках.

Александрия ответила мощными ударами Шастала и Устименко – выше. Уже перед свистком на перерыв Стецьков опрометчиво сыграл в подкате в собственной штрафной, сфолив на Ильине. К 11-метровой отметке подошел Петров и пробил прямо по центру – Билык прыгнул в правый угол. 1:0!

В дебюте второго тайма ковалевцам снова помог стандарт. На этот раз – штрафной удар. Ореховский едва ли коснулся мяча, переправив его в сетку после подачи. Вантух чуть ли не сразу имел возможность отыграть один гол – сфера пролетела в сантиметрах от стойки. На 72-й Ковалец получил право на выполнение штрафного метров в 20-ти от ворот. Опять выше.

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"Желто-черные" продолжили наседать на ворота Колоса, но не хватало последнего точного удара. 200-й матч Владимира Шарана на посту главного тренера Александрии в чемпионатах Украины завершился со счетом 0:2. Колос, в свою очередь, продолжил свою рекордную беспроигрышную серию до 9 матчей (5 побед и 4 мировых). Более того, подопечные Костышина гарантировали себе место в топ-5, что дает путевку в Лигу конференций сезона 2021/22.

В последнем туре сезона 2020/21 александрийцы сыграют с Зарей, а ковалевцы будут противостоять чемпионскому Динамо.

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