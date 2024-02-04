Украинец вышел в стартовом составе своей команды на матч 23-го тура АПЛ против Ливерпуля. Зинченко отыграл лишь один тайм, а после перерыва вместо него на поле вышел Якуб Кивиор. Оказалось, что у Александра повреждение.

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"Мы ожидаем, что Габриэл Жезус будет в команде через несколько дней. Относительно Зинченко мы не знаем. Он снова почувствовал что-то в икре, поэтому нам пришлось его снять", – приводит Football London слова Артеты относительно травм.

Напомним, лишь две недели назад Александр Зинченко вернулся к игре после лечения травмы икроножной мышцы. Это повреждение для 27-летнего украинца уже становится хроническим и регулярно напоминает о себе под большими физическими нагрузками.

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