Зинченко получил рецидив травмы, от которой недавно лечился – Артета не спешит с выводами
Защитник Арсенала Александр Зинченко рискует снова оказаться в клубном лазарете.
Украинец вышел в стартовом составе своей команды на матч 23-го тура АПЛ против Ливерпуля. Зинченко отыграл лишь один тайм, а после перерыва вместо него на поле вышел Якуб Кивиор. Оказалось, что у Александра повреждение.
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"Мы ожидаем, что Габриэл Жезус будет в команде через несколько дней. Относительно Зинченко мы не знаем. Он снова почувствовал что-то в икре, поэтому нам пришлось его снять", – приводит Football London слова Артеты относительно травм.
Напомним, лишь две недели назад Александр Зинченко вернулся к игре после лечения травмы икроножной мышцы. Это повреждение для 27-летнего украинца уже становится хроническим и регулярно напоминает о себе под большими физическими нагрузками.
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