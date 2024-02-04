Бразильский центральный полузащитник Сан-Паулу Таллес Коста стал игроком Полесья, сообщает официальный сайт житомирцев.

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21-летний хавбек подписал с командой Юрия Калитвинцева контракт на 4 года. Сумма трансфера неизвестна, однако ранее СМИ писали о 1 млн евро, что должно было стать новым рекордом Полесья.

Напомним, Коста – воспитанник Сан-Паулу. В текущем сезоне провел за главную команду "трехцветных" 10 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Вызывался в молодежные сборные Бразилии (U-16 и U-17). В 2019 году завоевал титул чемпиона юношеского чемпионата мира в составе сборной Бразилии U-17. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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