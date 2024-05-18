Вингер Манчестер Сити Фил Фоден получил признание за свои достижения в АПЛ в сезоне 2023/24.

Фил Фоден с партнерами по команде / фото: Getti images

Пресс-служба английской Премьер-лиги сообщила, что приз лучшему игроку сезона достался вингеру Манчестер Сити Филу Фодену.

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23-летний игрок обошел в голосовании своего одноклубника Эрлинга Холанда, а также Александера Исака (Ньюкасл), Мартина Эдегора, Деклана Райса (оба – Арсенал), Коула Палмера (Челси), Вирджила ван Дейка (Ливерпуль) и Олли Уоткинса (Астон Вилла).

В текущем сезоне Фоден сыграл в 34 матчах АПЛ за Манчестер Сити. В активе вингера 17 голов и восемь результативных передач.

Напомним, что Манчестер Сити сейчас находится на первой строчке в турнирной таблице АПЛ с 88 баллами. Арсенал отстает на два очка. Окончательно судьба чемпионства решится в последнем туре.

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