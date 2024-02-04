Славия отказалась от контрольного матча с братиславским Слованом, поскольку словацкий клуб ранее провел поединок с Динамо Москва.

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Вместо этого чехи договорились о благотворительной игре со словацким Вионом в поддержку Украины. Все средства от матча будут использованы на закупку машин скорой помощи и другого медицинского оборудования для Украины, о чем сообщила Славия в своем Instagram.

Что касается матча, то клуб из Праги разгромил соперника (4:1). Отметим, что игру посетили 6214 болельщиков, а игроки обеих команд вышли на поле в желтых футболках с надписью "We Stand With Ukraine".

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