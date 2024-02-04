Михаил Мудрик уже традиционно для последних поединков Премьер-лиги начал в запасе. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Вулверхэмптон на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Встреча начинается с двух крутых моментов "волков" за 3 минуты. Нету и Кунья проверили реакцию Петровича. Отмечаем и "подарок", который гости получили от Кайседо – эквадорец привозит очень быстро. Лондонцы ответили только одним моментом. Энцо Фернандес вывел почти один на один Нкунку, но Кристофер не смог прошить голкипера или добавить в пустые под давлением Доусона.

Челси – Вулверхэмптон: онлайн-трансляция матча АПЛ – Мудрик продолжил неутешительную серию

Партнеры не отвечают на призывы француза прессинговать активнее. Нету получает километр пространства после банального заброса на правый фланг – португалец упустил возможность бездарным прострелом. Как же все просто. Энцо вперед на некоего столба, Галлахер отбрасывает чуть назад на совершенно свободного Кайседо, перед которым идеальный обзор. Палмер делает своевременный рывок в штрафную и расправляется с голкипером. Эквадорский опорник нивелировал свой ассист вторым привозом. Кайседо накрыла парочка "волков", пошла быстрая контра, Кунья с рикошетов от Тьяго Силвы пробил Петровича.

Оригинальный розыгрыш стандарта, покатили низом под врывание Стерлинга, но до удара не довели. А вот Кунье позволили расстреливать с линии вратарской – выше. Фернандес просил пенальти за легонький толчок в спину, силовая борьба – считают судьи. Нкунку не хватает резкости, чтобы замкнуть резаный прострел Гюсто после комбинации с Галлахером. Нету снова сам-самостоятельный справа (Чилвела отыграли через второго). Айт-Нури замыкает с убойной позиции. И вновь рикошет от центрбека (теперь Дисаси) не оставляет шансов Петровичу.

Вторая половина стартовала, а Нету далее издевается над всеми защитниками, проходя по очереди Гюсто и Чилвела. Лишь Петрович на месте. Палмер создал красоту диагональю на левый фланг штрафной. Однако Чилвел зачем-то решил не расстреливать голкипера, а сбрасывать назад. Там был Стерлинг, не в такой удобной позиции, поэтому промах вряд ли мог удивить кого-то. Дежавю от Палмера. Дважды подряд Коул находит Чилвела дальним пасом с края на край, а затем 2 аналогичные потери в штрафной, когда уже задумывался над ударом.

Палмер и Нкунку закрутили парочку каруселей, но ни завести в ворота, ни забить с линии штрафной не получилось. Почеттино снял Кайседо, выпустил второго форварда Джексона. И сразу же Челси пропускает третий. Энцо подправил на ход Нету, тот выложил идеально под дубль Куньи. Уже и Мудрика нет слева, но там просто пожар за пожаром. Еще один выстрел с границы вратарской, чудом нет погрома. Мудрик и Чуквуемека меняют Стерлинга с Нкунку.

Гюсто привозит пенальти опрометчивым подкатом и уступает место на поле Гилкристу. Также Бадиашиль меняет Чилвела, который на желтой. Кунья, который и заработал 11-метровый, делает хет-трик и 1:4 на 82 минуте. Мудрик заработал угловой на 86 минуте и сам же подал на голову Силвы. Есть третий ассист украинца за Челси! Стандарт – это хорошо, но Гари О'Нил, который в прошлом сезоне тренировал Илью Забарного в Борнмуте, по всем статьям переигрывает Маурисио Почеттино.

Палмер мастерски по центру разрезает линии обороны, Джексон не успевает даже пробить, а Галлахер не попадает в по сути пустые ворота.