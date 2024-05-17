Ювентус уволил Аллегри с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба. Причиной стало поведение алленаторе в финале Кубка Италии.

"Я оторву тебе оба уха": после финала Кубка Аллегри угрожал журналисту – полная реконструкция срыва тренера Юве

Макс не сдержал эмоций во время победного матча с Аталантой. Он грубо общался с судьями, показывал непристойные жесты и угрожал журналисту.

Аллегри во время первого прихода в Ювентус выиграл 11 трофеев. Далее была пауза и второе пришествие, которое оказалось значительно хуже.

С 2021-го по 2024-й тренер выиграл во главе "Старой Синьоры" лишь Кубок Италии. В чемпионате он финишировал четвертым, седьмым (10 очков штрафа) и вновь идет на четвертом месте.