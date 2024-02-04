Грузинский центральный защитник Динамо Тбилиси Лука Лацабидзе продолжит карьеру в Шахтере, сообщает официальный сайт "горняков".

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19-летний защитник подписал с дончанами контракт на 5 лет – до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt заявляет, что игрок обошелся "оранжево-черным" в 700 тысяч евро.

Лука находился в лагере Шахтера на сборах в Турции и принял участие в нескольких контрольных матчах. По всей видимости, грузин сумел убедить Марино Пушич в целесообразности подписания контракта с ним.

Напомним, Лацабидзе – воспитанник Академии Динамо Тбилиси. За молодежный состав провел 22 матча в Лиге Эровнули 2. Дебют в главной команде состоялся 5 июня 2023 года. С 2020-го регулярно вызывается в юношеские сборные Грузии. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

Напомним, ранее Шахтер подписал двух бразильцев – вингера Кевина из Палмейраса за 15 млн евро и центрального полузащитника Васко да Гамы Марлона Гомеса за 16 миллионов.

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