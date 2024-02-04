Миланский Интер минимально одолел туринский Ювентус (1:0) в центральном матче 23 тура Серии А. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Интер и Ювентус оторвались на вершине Серии А, но сделали это в разных стилях. "Нерадзурри" показывают великолепный футбол и играют лучше каждого соперника в Италии, а "бьянконери" добывают победы без качественной позиционной атаки – делают разницу в эпизодах.

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Сегодняшний поединок должен был показать, способен ли кто-то остановить Симоне Индзаги на пути к Скудетто. И он показал, что нет. Вторая команда чемпионата выглядела немощной на фоне Интера. Хозяева доминировали в каждой стадии: создавали моменты и спокойно защищались.

За весь первый тайм Ювентус нанес два удара – оба заблокировали. Влахович пытался цепляться за мяч и предлагать какие-то варианты на контратаках, но Интер все контролировал. Параллельно "нерадзурри" флангами атаковали чужие ворота, а Тюрам и Лаутаро постоянно открывались в опасных зонах.

Интер дожал гостей курьезным голом, когда после заброса Бареллы двое партнеров не дотянулись до мяча. Павар хотел пробить через себя, а Тюрам – сыграть головой. Мяч пролетел мимо обоих, но Гатти срезал его в собственные ворота.

После перерыва Ювентус проснулся. Моменты не были голевыми, однако гости хотя бы начали заходить в штрафную площадь. Влахович попытался пробить через себя, Гатти дальним ударом мог реабилитироваться за автогол.

Впрочем, Интер все равно отвечал острее. Димарко чуточку не попал в дальний угол, Чалханоглу попал в штангу, Барелла проверил бдительность Щенсны. Арнаутович вообще оказался один на один с вратарем и чудом не забил.

Финальный свисток зафиксировал победу Интера. Миланцы набрали 57 очков и увеличили отрыв от Ювентуса на вершине Серии А до 4 пунктов. К тому же "нерадзурри" имеют матч в запасе. Грандиозная заявка на чемпионство.