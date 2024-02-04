Бенфика разбила Жил Висенте в матче 20-го тура португальского первенства, в котором Анатолий Трубин удержал свои ворота в неприкосновенности. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии 2023/24, 20-й тур

Бенфика – Жил Висенте – 3:0

Голы: Кабрал, 15, Жоао Невес, 34, Рафа Силва, 49

Трубин в очередной раз вышел в основном составе Бенфики в поединке с Жил Висенте. "Орлы" повели в счете на 15-й минуте – Ди Мария подачей с углового нашел голову Кабрала в штрафной. Перед перерывом Жоао Невес удвоил преимущество Бенфики: Отаменди зажег свечу в штрафной соперников после подачи с углового, Невес подхватил мяч, качнул защитника и пробил в дальний угол.

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А на старте второго тайма Рафа Силва сделал счет 3:0, завершив классную комбинацию. Этот счет и продержался до конца игры. Что касается Трубина, то украинец провел свой 11-й "сухой" матч за Бенфику в этом сезоне. Анатолий не имел особой работы в игре – Жил Висенте нанес 3 удара в створ с общим xG в 0,21.

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