Борнмут и Ноттингем в рамках матча 23-го тура АПЛ 2023/24 сильнейшего не определили (1:1). Отчет читайте на "Футбол 24".

Борнмут открыл счёт уже на 5-й минуте вследствие подачи с углового. Синиситерра замкнул с линии вратарской в дальний угол, а Клюйверт подставил ногу прямо на линии ворот – фактически, Джастин украл гол. В прицнипе, этот момент остался единственным в активе "вишенок".

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Ноттингем до перерыва выглядел несколько интереснее. Не в последнюю очередь – благодаря Забарному. Нельзя сказать, что Илья допустил страшные ошибки, но его мелкие помарки конвертировались в большие шансы "лесников".

Так, на 11-й минуте украинец выдвинулся, но не успел накрыть Гиббс-Уайта в центре – и не смог прервать передачу под рывок Авоньи. Тайво завершил эпизод ударом с линии штрафной (Нету справился).

На 16-й же минуте Забарный не успел догнать Авоньи, позволив ему пробить во время фактического выхода один на один. С одной стороны, эпизод родился из ошибки Сенеси, но с другой – дистанция между центрбеками была слишком большой, что уменьшало эффективность подстраховки. Причин для создания такой ширины наш защитник не имел.

В конце концов, на 45-й минуте Хадсон-Одой забил из-под Забарного. Опять же – первопричина гола не в нем, однако Илья не спас. Каллум подхватил мяч перед штрафной и закрутил мяч в дальний угол, а украинский ЦЗ не успел накрыть выстрел.

Вероятно, отсутствие блока слкчилось из-за миллисекундной потери координации или слишком ранней попытки броситься под удар. Впрочем, стоит понимать, что в подобных ситуациях игрок с мячом будет иметь преимущество и инициативу в 90% случаев.

Но не всё у Забарного было плохо. Украинец выиграл 4 из 8 верховых дуэлей, 3 из 5 единоборств, выполнил 2 успешных отбора из 3-х, а также совершил 3 успешных выноса. Кроме того, Илья убедительно выглядел в дистрибуции, отдав 30 точных передач из 39-ти – в том числе 4 точных длинных диагонали.

В целом же матч оказался скучным – особенно во втором тайме. Ничего интереснее удаления Билинга в конце встречи болельщики не увидели.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Ноттингем довел безвыигрышную серию в АПЛ до трех матчей и оторвался от зоны вылета на два очка, а Борнмут поднялся на 12 позицию – у "вишенок" серия без побед затянулась до четырех туров.

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