Реал и Атлетико в рамках 23-го тура Ла Лиги 2023/24 сильнейшего не определили. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Лунин вышел играть с экспериментальной обороной

Украинский голкипер наконец пробил потолок, установленную тренерским штабом в 2024 году. До мадридского дерби Кепа и Лунин выходили максимум в двух поединках подряд – в предыдущих двух играл Андрей, поэтому вопрос "портеро" на Атлетико интриговал. В одних испанских СМИ писали, будто Карло Анчелотти уже объявил Лунина новым основным (до возвращения Куртуа), но в других говорили о возможности увидеть Кепу.

Энтранадор "сливочных" сделал выбор в пользу Андрея. Нашему земляку необходимо было выполнить крайне сложную задачу – сдержать "матрасников", играя без основных защитников. Реал потерял Рюдигера и даже Чуамени (опорник подменял Тони в центре защиты), поэтому пришлось выпустить линию "Васкес-Карвахаль-Начо-Менди" – да-да, Карвахаль переквалифицировался в ЦЗ.

На этом проблемы "королевского клуба" не завершились. Менее чем за час до старта встречи пришлось отказаться от Винисиуса – бразилец получил повреждение. Вместо него вышел Браим Диас.

Мадридское дерби не впечатлило, но Лунин имел много работы.

В матче первого круга Атлетико разгромил Реал со счетом 3:1. Подопечные Карло Анчелотти взяли реванш в полуфинале Суперкубка, устроив эпическую перестрелку (5:3), но потом сгорели Диего Симеоне в Кубке Короля – 2:4! После таких перфомансов публика ожидала продолжения банкета.

Впрочем, вместо битвы с кучей голов болельщики увидели довольно обычный футбол. Нельзя пожаловаться на количество моментов, но сам характер встречи выглядел слишком спокойным. Ни скандалов, ни перестрелок, ни шедевров. Интересные отрезки сменялись длительными периодами без остроты.

Хотя для Лунина матч вряд ли казался скучным. Так, Атлетико провел всего 8 ударов, однако почти каждый представлял опасность. Вступать в игру украинцу пришлось уже на 8-й минуте, когда Начо прозевал рывок Мораты в штрафную – Гризманн отдал проникающий пас, а Альваро бахнул низом.

Андрей выручил, парировав перед собой. Казалось, что он сыграл неубедительно, одна на повторе стала заметной сложность удара. Мяч несколько раз отскочил от газона.

На 23-й минуте наш земляк спас от гола Витселя. Рикельме вырезал подачу в центр штрафной, Аксель остался без опеки и спокойно пробивал, а Андрей уже вышел из ворот – в таких случаях часто ловят на противоходе. Впрочем, Лунин парировал мяч в полете!

Следующий героический сейв голкипер "сливочных" создал аж на 76-й минуте. Гризманн прибежал на линию вратарской и пяткой замыкал прострел Корреа, пытаясь направить мяч между ног Андрею. Лунин сократил дистанцию и парировал!

На тот момент ворота Реала оставались сухими. Ну, почти. В начале второго тайма украинца таки прошили, но гол не засчитали. Савич замкнул поадчу с углового, направив мяч под перекладину, но лайнсмен свистнул офсайд – Сауль, находясь в положение вне игры, влиял на эпизод.

Кроме этих моментов, Атлетико имел несколько замыканий мимо ворот. Наиболее опасные удары головой нанесли Савич на 24-й минуте и Сауль на 39-й. Мимо ворот.

Реал доминировал, забил, снова доминировал – и потерял контроль

Мадридцы доминировали в работе на мяче в первом тайме, но контроль был стерильным. Возможно, сказывалось отсутствие Винисиуса и Хоселу. Тем не менее, свой первый момент "сливочные" конвертировали в гол – хотя с ним дико повезло.

На 20-й минуте Браим Диас попытался обыграться в штрафной с Беллингемом, однако мяч срикошетил на Васкеса. Лукас перевел на того же Джуда, а тот в касание сбросил Браиму – испанец принял сферу и переиграл Облака с нескольких метров. 1:0!

Этот момент, по сути, стал единственным для Реала в первом тайме, хотя предпосылок для взятия ворот было достаточно. Подопечным Карло Анчелотти критически не хватало качества в завершающей фазе атак, хотя вход в штрафную для хозяев не составлял проблемы. В начале второго тайма картина не изменилась.

Значительно веселее стало в середине второго тайма, когда было организовано несколько шикарных возможностей. Так, на 53-й минуте Васкес падал в штрафной, требуя пенальти (повтор показал симуляцию), а на 54-й Сауль неудачно выбил мяч – Кроос подхватил его и бахнул метров с 22-х. Облак поймал. Еще через шесть минут пенальти требовал Джуд, но и там арбитр увидел подрисовку.

На 66-й же минуте хозяева сделали все так, как надо – ну, почти. Вальверде убежал по правому краю, отдал пас Родриго, а тот из пределов штрафной нанес мощный удар. Облак парировал перед собой, однако на добивании никого не оказалось. На 70-й же Браим Диас эффектно переиграл Эрмосо с Витселем, пробив с правого угла вратарской – мимо дальней штанги!

На 78-й же минуте свежий Хоселу должен был добивать Атлетико. После вбрасывания из аута нападающий прорвался в штрафную, получил пас пяткой от Джуда и пробил. В последний момент гостей спас Витсель, который подставил ногу.

Чемпионского рывка не произошло. Линия оборона дала о себе знать

Атлетико начал огрызаться в последней 15-минутке. Постепенно контрвыпады начали сменяться реальным давлением, чему изрядно способствовало появление Депая, Лино и Корреа – впрочем, кроме момента Гризманна-Лунина, вспомнить особо и нечего. Реал выглядел убедительнее.

Тем более досадным стал гол ну компенсированное время. Свежий Депай сбросил подачу из глубины на линию вратарской, а Льоренте отклеился от Начо и пробил головой – Лунин не имел шансов. 1:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Неожиданная ничья не просто испортила Реалу праздник. В случае победы "сливочные" оторвались бы от Жироны на четыре очка – учитывая тяжелый календарь каталонцев (и личную встречу с ними в следующем туре), можно было бы осторожно смотреть цены на шампанское. Довбик и Цыганков должны отблагодарить Атлетико – они продолжили их чемпионскую сказочку.