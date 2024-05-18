"Сначала все было хорошо, но во втором тайме Захарченко получил несправедливое удаление из-за фола Кремчанина. После этого начались кричалки со стороны Шахтера. Больше всего кричали не болельщики, а дети из академии U-13, U-14, U-15, которых привез Шахтер.

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Этому нет места в футболе. Они начали оскорблять мою семью, меня, некоторых игроков Динамо и сам клуб. Сначала это было адресовано конкретно мне, потом моему отцу, а потом всей моей семье. Я это слышал в течение последних 30-35 минут после того, как мы забили второй гол. Потом эти самые дети из Шахтера писали мне в Instagram оскорбительные сообщения.

После финального свистка, после всех оскорблений, которые я слышал в течение матча, я подбежал к фанам и показал вот так (ладони к ушам, – прим.). Это означает, что я вас готов сейчас слушать. Что вам есть сказать? И что я их уже не слышу. В интернете писали, что я подбежал к скамейке Шахтера, но я подбежал к трибуне, потому что к скамейке Шахтера я не имею никакой претензии.

После этого вырвалась большая орда болельщиков, выбежала на поле. Один из них пытался меня ударить. Мне повезло – я смог увернуться. Кажется, это был болельщик Шахтера. Потом подбежали наши ребята, отвели меня и успокоили. Я себя хорошо держал в том моменте, потому что не дал ему какой-то ответ, не ударил его. Потому что я держу эмоции. Если бы тот фанат Шахтера так оскорблял мою семью где-то на улице, то мой ответ был бы совсем другим.

По версии Шахтера, я выполнил жест Симеоне, когда человек держит себя ниже пояса, но такого не было. Я такого не помню. Я спрашивал у ребят, потому что в состоянии аффекта мог что-то показать, но они сказали, что ничего такого не было. Единственное, что я крикнул: "Я вас слушаю", приложив пальцы к ушам", – рассказал Суркис в интервью "ТаТоТаке".

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