Русин забил второй гол за Сандерленд в Чемпионшипе, огорчив легенду Манчестер Юнайтед – видео точного удара
Украинский нападающий Назарий Русин отметился забитым голом в поединке Мидлсбро – Сандерленд (1:1) в 30-м туре английского Чемпионшипа.
Чемпионат Англии. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро – Сандерленд – 1:1
Голы: Форсс, 61 – Русин, 83
Недавно Назарий Русин оформил дубль за молодежную команду Сандерленда. Сегодняшнюю игру против Мидлсбро, который возглавляет легендарный Майкл Каррик, 25-летний украинец начал в запасе, но появился уже при счете 1:0 в пользу хозяев.
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Назарий Русин вышел на 67-й минуте, а в конце игры записал в свой актив забитый гол. На 83-й бывший нападающий Динамо и Зари с линии штрафной мощно пробил в ближний угол. Голкипер не смог отбить мяч.
Матч завершился со счетом 1:1. Сандерленд набрал 44 очка и занимает 8 место турнирной таблицы. Мидлсбро, который недавно играл в полуфинале Кубка лиги, идет 12-м – 41 балл.
Для Назария Русина это второй гол в Чемпионшипе и 5-й в системе Сандерленда с момента переезда в Англию.