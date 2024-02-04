Украинский форвард Артем Довбик сможет помочь Жироне в матче против Реала, сообщает журналист Нил Сола в социальной сети Х (когда-то Твиттер).

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По информации источника, проведенные вчера тесты исключили серьезную травму у 26-летнего футболиста, который испытывает дискомфорт в мениске. Отмечается, что если не случится ничего нового, украинец сыграет в главной битве сезона.

Напомним, Довбик пропустил поединок 23-го тура Ла Лиги против Реал Сосьедада (0:0), чем вызвал настоящее цунами слухов и догадок относительно своего здоровья.

Матч между Реалом и Жироной состоится в субботу, 10 февраля, в Мадриде. Начало встречи в 19:30 по Киеву. Сейчас "сливочные" лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая каталонцев на 1 очко и имеют одну игру в запасе.

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