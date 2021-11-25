Лига чемпионов

Шахтер, как и Динамо, не будет играть весной даже в Лиге Европы. Подопечные Роберто Де Дзерби проиграли Интеру в 5-м туре ЛЧ и потеряли шансы на третье место. Героем стал Эдин Джеко, забивший оба мяча в ворота Анатолия Трубина – видео голов и обзор матча. Шахтер впервые за 10 лет не будет играть в весенней части еврокубков.

В других матчах среды Реал разбил Шериф Юрия Вернидуба – над Тирасполем появилось ужасающее привидение Эриксена. Манчестер Сити оформил камбек с ПСЖ – обе команды вышли в плей-офф. Александр Зинченко вышел в старте и был заменен во втором тайме на героя матча.

Милан вырвал победу у Атлетико, Спортинг отправил Боруссию Д в Лигу Европы. Соответственно, определились уже 11 команд, которые сыграют в 1/8 финала ЛЧ. Зенит, Шериф и Боруссия Д гарантировали себе третье место, дающее путевку в Лигу Европы. У Динамо Киев, Мальме, Шахтера и Бешикташа нет шансов подняться с последнего места.

"Теплая ванна для Динамо": почему Гармаш блатнее Леоненко и кому стыдно даже за такое поражение от Баварии – реакция на матч в Киеве.

Украина

Состоялся перенесенный матч 3-го тура УПЛ. Минай упустил победу над Колосом в компенсированное ко второму тайму время.

Ворскла не рассчитывает на дуэт из Шахтера. Оба игрока не входят в планы Юрия Максимова и могут покинуть Полтаву уже зимой.

Президент Ингульца Александр Поворознюк дал интервью "Футбол 24" – о Селезневе, пиве, двух ведрах раков и судьях.

Другие главные события

Шахтер U-19 проиграл Интеру и вылетел из Юношеской лиги УЕФА. Как и в случае с первой командой, матч последнего тура с Шерифом уже ничего не решает.

Карим Бензема признан виновным в деле с шантажом Вальбуэна. Суд вынес более жесткий приговор, чем просил прокурор.

Московский Спартак во второй раз сенсационно одолел Наполи и закрутил интригу в группе Лиги Европы.