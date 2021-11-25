В среду, 24 ноября, были сыграны поединки 5-го тура ЛЧ 2021/22 в группах А, B и С. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2021/22, 5 тур

Группа А

Брюгге – РБ Лейпциг – 0:5

Голы: Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17 (пен), 45+1, Андре Силва, 27

Группа B

Ливерпуль – Порту – 2:0

Голы: Алькантара, 52, Салах, 70

Атлетико – Милан – 0:1

Гол: Мессиас, 87

Группа С

Спортинг Лиссабон – Боруссия Дортмунд – 3:1

Голы: Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81 – Маллен, 90+3

Нереализованный пенальти: Гонсалвеш, 81

Удаление: Джан, 75 (БД)

В группе А выясняли отношения аутсайдеры квартета – Брюгге и РБ Лейпциг. Защитник сборной Украины Эдуард Соболь из-за проблем со здоровьем не попал даже в заявку. Ничья гарантировала Брюгге место в Лиге Европы, а победа оставляла небольшие шансы даже на плей-офф ЛЧ. Что касается РБ Лейпциг, то немецкой команде нужна была только победа, ведь подопечные Джесси Марша набрали всего одно очко в четырех турах. И уже на 12-й минуте Кристофер Нкунку удачно сыграл на добивании, выведя "быков" вперед. Шестой гол француза в Лиге чемпионов!

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Не заставил себя ждать и второй гол. Швед Эмиль Форсберг, который забивал Украине на Евро, реализовал пенальти. Ужасная ошибка защитника Брюгге, не сумевшего обработать мяч в своей штрафной, привела к 11-метровому. На 27-й минуте положение Брюгге стало катастрофическим – Андре Силва довел счет до разгромного роскошным ударом головой в дальний угол. Перед свистком на перерыв Форсберг забил четвертый гол дальним ударом – полный крах для команды Эдуарда Соболя еще в первом тайме.

Во второй половине игры "быки" поставили точку на последних секундах. Нкунку оформил дубль. 5:0 – РБ Лейпциг набрал 4 очка и обошел Брюгге по дополнительным показателям. ПСЖ и Ман Сити вышли в плей-офф ЛЧ, судьба путевки в Лигу Европы решится в последнем туре.

Ливерпуль, уже гарантировавший себе первую позицию квартета B, принимал Порту. "Драконы" с 5 очками шли на второй позиции и вынуждены были оглядываться на параллельный матч между Атлетико и Миланом. Несмотря довольно экспертиментальный состав от Юргена Клоппа (особенно в защите), именно его команда забила первой. Мане спокойно реализовал выход один на один ударом в дальний угол, но радовался недолго – офсайд. "Легитимного" забитого мяча пришлось ждать до 52-й минуты – Тьягу Алькантара безумной пушкой из-за пределов штрафной вогнал мяч в дальний угол!

Еще один гол мерсисайдцев – на этот раз Минамино – был отменен из-за положения вне игры. Но против Мохамеда Салаха аргументов уже не нашлось – египтянин поразил ближний угол после паса Хендерсона. Этот гол стал последним в матче. 2:0 – уверенная победа Ливерпуля.

Милан в четырех турах набрал всего одно очко – соответственно, в выездном поединке с Атлетико команду Стефано Пиоли не устраивал никакой результат, кроме победы. Несмотря на это, "россонери" практически ничего не создали в первом тайме. Как и подопечные Диего Симеоне. Такой счет, означавший завершение евросезона для Милана, держался вплоть до 87-й минуты. Героем "россонери" стал 30-летний Жуниор Мессиас, замкнувший подачу Кессье. Первый его гол за Милан принес команде первую победу в ЛЧ! Милан набрал 4 очка, поднявшись на 3 место. У Атлетико 4 пункта, у Порту 5 – невероятная интрига перед последним туром!

На лиссабонском Жозе Алваладе состоялась битва за второе место группы С – Спортинг принимал Борусию. Обе команды набрали по 6 пунктов, а выездная победа гарантировала Дортмунду путевку в 1/8 финала. Но первыми забили именно "львы" – Педру Гонсалвеш воспользовался ошибкой дуэта центрбеков Боруссии и реализовал выход один на один. Вскоре он же оформил дубль пушечным ударом из-за пределов штрафной. Шикарный первый тайм для хозяев, сделавших весомую заявку на плей-офф.

На 75-й минуте задачу "шмелей" усложнил Эмре Джан, получивший красную карточку за агрессивное поведение. Повелся хавбек на провокацию соперника и подвел свою команду. В меньшинстве Боруссия забитый хотя бы гол так и не смогла. Более того, Спортинг забил в третий раз – Гонсалвеш не реализовал пенальти, но Порро был первым на добивании. Гол Маллена в компенсированное время уже ничего не изменил. 3:1 – Спортинг набрал 9 очков и вышел в 1/8 финала! Боруссия сыграет в Лиге Европы.

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