Встреча Миная и Колоса в Ужгороде должна была состояться еще в начале августа, но тогда ее перенесли из-за участия ковалёвцев в еврокубках. Найти окно для поединка удалось только в ноябре, когда обе команды крепко прописались в группе аутсайдеров чемпионата – закарпатцы держались на предпоследней позиции, не зная побед в течение 13 матчей подряд, а "хлеборобы" только в предыдущем туре прервали 5-матчевую серию поражений, оторвавшись от зоны переходных матчей на три очка. Таким образом, ничья никого не устраивала.

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Колос активнее начал игру, сразу захватив контроль над мячом. Гости довели показатель владения в первом тайме до 53%, но конвертировать это преимущество в опасные моменты подопечные Ярослава Вишняка не смогли – до перерыва Колос провел всего один удар по воротам, но трудно даже вспомнить, когда это произошло. В створ "хлеборобы" не попадали. Голкипер хозяев откровенно скучал.

Минай же действовал острее. Гораздо острее. В первом тайме "лисы" создали минимум четыре возможности открыть счет. Так, на 20-й минуте подача Коваленко с правого фланга приземлилась на перекладину ворот Колоса, а на 30-й он с дистанции выстрелил в девятку (Волынец парировал). На 37-й Кулиев обыгрался с Селезневым в штрафной и пробил над воротами, а на 44-й все тот же Кулиев головой замкнул подачу с углового – мяч пошел в дальний нижний угол, но Волынец спас ковалёвцев.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Оба тренера в раздевалке провели замены: у Колоса вместо Костышина вышел Нуриев, а Минай вместо Селезнева и Коваленко бросил в бой Билонога и Кныша. Уже через две минуты после старта второго тайма перестановки Игоря Леонова принесли успех: Павловец сбил Ахмедзаде в собственной штрафной, арбитр свистнул пенальти, а Кныш уверенно реализовал его – 1:0!

Сразу после этого Ярослав Вишняк заменил Лысенка на Ситчинаву, а на 61-й минуте он еще и выпустил Ренана вместо Задои (форварда вместо опорника). Колос пошел ва-банк, а вот Минай неожиданно перестал разрывать соперника, сосредоточившись на разрушении. Выходило так себе, ведь ковалёвцы имели возможность сравнять счет – на 56-й минуте Ильин выстрелил с отскока с правого края штрафной (над перекладиной), на 65-й Петров замкнул навес со стандарта ударом в дальний угол (Ренан напрочь заблокировал полет мяча ), а на 69-й Ситчинава из пределов штрафной пробил мимо левой штанги.

На 70-х минутах Колос продолжал доминировать, но ни одного опасного эпизода создать не удалось. Минай же продолжал сидеть в глухой обороне. Стратегия закарпатцев могла дать трещину на 82-й минуте, когда Нуриев по стандарту пробил точь-в-точь под правую стойку – Кучер спас париров! Впрочем, ни за 8 последних минут основного времени, ни за 5 компенсированных обострить игру у штрафной гостей гостям не удалось.

Последний шанс спастись от поражения подопечные Ярослава Вишняка получили на 90+6-й минуте, когда удалось получить стандарт в метрах 23-х от ворот. Нуриев подошел к мячу. Он решился на прямой удар – и попал точно в левую девятку! Кучер даже не шелохнулся. 1:1. Ковалевцы спасли ничью.

Таким образом, Минай не смог покинуть нижнюю четверку, набрав 10 очков и поднявшись всего на 14 строчку в турнирной таблице. Закарпатцы не знают побед уже в 15 матчах подряд (включая кубковый поединок). Колос с 15 зачетными баллами остался десятым.

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