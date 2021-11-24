Тренерский штаб полтавской Ворсклы заранее готовится к кадровым изменениям во время зимней паузы.

"Зелено-белые" не рассчитывают на Бондаренко и Вакулу, сообщает Футбольный формат.

Лидер Ворсклы попал в топ-10 рейтинга евролиг по показателю "гол+пас"

Арендованные у Шахтера исполнители не входят в дальнейшие планы штаба Юрия Максимова. Дуэт перебрался в Полтаву летом, но уже в сентябре выпал из основной обоймы Ворсклы. После осенней части чемпионата они вернутся в Шахтер.

К слову, в нынешнем сезоне защитник Валерий Бондаренко провел 6 матчей во всех турнирах. Хавбек Владислав Вакула сыграл 8 поединков, в которых не отметился результативными действиями.

"Селезньов б’є нашого Поспєлова у вухо, нам забивають": Поворознюк – про суддів, Козловського, ящик пива і 2 відра раків