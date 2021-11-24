Шериф уже не первый раз в этом сезоне провел против фаворита агрессивный дебют. На 3-й минуте Бруно заработал опасный штрафной, но хозяева стандартом не воспользовались. Реал ответил голом Бензема, правда, из офсайда. Тем не менее, Мадрид установил полный контроль над мячом, Карим продолжал упорно искать свой шанс.

Первый гол состоялся на исходе стартовой 30-минутки. Костанца недалеко от линии собственного штрафного вынес мяч, а вместе с ним и ноги Каземиро. Стенка, выстроенная Атанасиадисом, оказала голкиперу медвежью услугу. Алаба пробил, легкий рикошет, мяч влетает в сетку по самому центру ворот – 0:1.

Подопечные Вернидуба вспомнили о собственных атаках. Дважды стрелял издалека Тилль. С первым ударом справился Куртуа, второй прошел над перекладиной. На 41-й минуте удваивать счет мог Карвахаль, с лета замыкавший подачу Менди – рядом с крестовиной. И все же Реал добился своего еще до свистка на перерыв. Кроос после удобного сброса искусно попал из-за пределов штрафной в правый угол ворот Атанасиадиса. Мяч срикошетил от перекладины за линию и вылетел в поле – 0:2.

Выйдя на второй тайм, хозяева снова живо пошли в атаку и… пропустили в третий раз. Бензема первым касанием остановил передачу от Менди, а вторым – вбил мяч с 20 метров под самую штангу. Топ-класс! Вернидуб бросает в бой свежие силы тройной заменой – появились Жюльен, Николов и Янсане.

Отрезок с 60 по 70 минуту был лучшим в исполнении Шерифа. Траоре пробил рядом со штангой. Через две минуты Куртуа ошибся на выходе при подаче углового, но Дуланто простил конкурента Лунина, отправив мяч над перекладиной. На 68-й все тот же Траоре приложился с разворота – сейв от Тибо, и сразу же подача вторым темпом – стойка спасает Реал!

Концовку поединка омрачил жуткий эпизод. На ровном месте Адама Траоре прилег на газон и схватился за сердце. Медики осмотрели малийского форварда, а Вернидуб, греха подальше, сразу же заменил своего подопечного. На последних минутах парочкой сэйвов отличился Атанасиадис.

Реал набирает 12 очков и продолжает лидировать в группе. Шериф остается с 6 баллами. Молдоване потеряли шансы на 1/8 финала, но гарантированно сыграют в ЛЕ.

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