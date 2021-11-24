Состоялось заседание Версальского уголовного суда, где одним из подсудимых был Карим Бензема.

Нападающий Реала и сборной Франции признан виновным. Бензема получил один год заключения условно и заплатит максимальный в таких случаях штраф – 75 тысяч евро, сообщает RMC Sport.

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Отмечается, что суд принял во внимание тот факт, что Бензема помогал злоумышленникам безотчетно. Несколько других фигурантов получили реальные сроки. Интересно, что Карим получил более жесткое наказание, чем просил прокурор, – условное заключение на 12 месяцев вместо 10-ти.

Кроме того, футболист должен выплатить 80 тысяч евро Матье Вальбуэна, возместить 1 евро морального ущерба и тысячу заплатить за процедурные расходы.

Напомним, скандал с шантажом Вальбуэна разгорелся в 2015 году. Преступники угрожали публикацией личного секс-видео, а Бензема посоветовал Матье заплатить. Следствие настаивало на том, что форвард Реала был посредником и передавал требования шантажистов.

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