Матч, как и онлайн-трансляция Интер – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 19:45 по Киеву. Команде Роберто Де Дзерби нужна была только победа, чтобы думать хотя бы о Лиге Европы. Любой другой результат означал завершение евросезона Шахтера после 6-го тура ЛЧ. В первом круге на НСК Олимпийский была зафиксирована нулевая ничья – именно тогда "оранжево-черные" набрали свой единственный зачетный балл в групповом турнире.

В первом тайме у хозяев было немало моментов у ворот Трубина, но голкипер Шахтера и сбитый прицел игроков "нерадзурри" позволили вице-чемпиону Украины выстоять до перерыва. Перишич забил, но гол отменили из-за офсайда. На 57-й минуте Лаутаро Мартинес снова пробил Трубина, но и этот мяч не засчитали из-за фола против Матвиенко. Но на 61-й после удара Джеко не спас уже никто – ни кипер, ни арбитр, ни удача. Босниец оказался первым на подборе и с линии штрафной поразил дальний угол.

Видео гола Джеко:

И практически тут же Эдин оформил дубль. Нападающий выиграл позицию у Матвиенко и замкнул подачу Перишича из пределов вратарской.

Видео гола Джеко: