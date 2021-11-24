"Мясо" в текущем сезоне ЛЕ побеждало только раз – неаполитанцев на стадионе Диего Армандо Марадоны. Ожидалось, что подопечные Лучано Спалетти дадут реванш в Москве, но с первых мгновений что-то пошло не так.

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Наполи развел мяч в центре поля, потерял его, а Спартак провел дебютную атаку и сразу же заработал пенальти. Александр Соболев подошел к 11-метровой отметке и уверенным выстрелом в верхний левый угол без шансов для Мерета открыл счет во встрече. В середине первого тайма кипер Наполи во второй раз вынимал мяч из собственных ворот. Это Соболев оформил дубль после подачи Мозеса.

Команда Лучано Спалетти попыталась отыграться еще до перерыва, но Селихов был на высоте. Размочить ворота Спартака в столице страны-агрессора удалось Ди Лоренцо во втором тайме, но взятие отменили после просмотра VAR через офсайд. Все же неаполитанцы отличились на 64-й, повторив второй мяч Спартака: подача с правого фланга, удар головой, гол. Свое имя в протокол матча вписал Эльмас.

В конце концов финальный свисток зафиксировал победу москвичей. Они сдвинули Наполи с первой строчки, набрав 7 зачетных баллов. Столько же у неаполитанцев, 6 очков у Легии и 5 у Лестера.