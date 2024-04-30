"Я рад присоединиться к Цинциннати. Это захватывающий проект для клуба, и я с нетерпением жду своей первой игры. Не могу дождаться встречи с болельщиками и момента, когда смогу сыграть свою первую игру на TQL Stadium", – поделился Келси в комментарии официальному сайту клуба.

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Добавим, что Кевин перебрался в Цинциннати на правах аренды с правом выкупа до конца сезона МЛС. Ранее сообщалось, что Шахтер может получить за аренду 800 тысяч долларов, а право выкупа составит 7 млн.

Напомним, Келси перешел в стан "горняков" 31 января 2023 года из уругвайского Бостон Ривер за 1 млн евро, подписав контракт до 31 декабря 2027 года. В текущем сезоне он провел за "горняков" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

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