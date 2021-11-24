Команде Де Дзерби нужна была только победа, чтобы думать даже о Лиге Европы. Миланцы выходили бы в плей-офф в случае своей победы и неудачи Шерифа с Реалом. Матч, как и онлайн-трансляция Интер – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Задача украинского клуба – не из легких. Подопечные Индзаги не проигрывали 7 матчей подряд во всех турнирах. А ведь за данный период Интер противостоял таким командам как Наполи, Милан (лидеры Серии А) и Ювентус. Шахтер за месяц выдал 6-матчевую победную серию на внутренней арене, а вот в ЛЧ показал диаметрально противоположный результат. Два досадных поражения от Реала при полном триумфе "нерадзурри" над Шерифом Вернидуба до максимума усложнили ситуацию дончан в группе D.

Интер – Шахтер: онлайн-трансляция матча ЛЧ

На первых минутах Витао чуть не заработал пенальти рискованным подкатом против Бареллы. После подачи с угла поля Брозович дважды подряд пробивал – в блок и молоко. Агрессия Интера не давала Шахтеру нормально контролировать мяч на своей половине. У Джеко свалился снаряд после откидки от Лаутаро. Витао ужасно выбивал под удар Барелле метров с 10. Степаненко из последних сил пытался помешать, и чемпион Европы 2021 года все-таки дал выше. Шахтер откровенно паникует под этим безумным прессом, несколько напоминающим полуфинал Лиги Европы, когда команды Конте и Каштру закончили 5:0. Первыми, впрочем, попали в створ ворот "горняки". Додо на 16 минуте приложился издалека, Ханданович спокойно справился.

Интер – Шахтер – видео голов

Гости начали контролировать игру, но пропускать контратаки не забывали. Степаненко классно и подчищает, и начинает атаки, смещаясь фактически на позицию левого центрального защитника, формируя трио с Марлоном и Витао. Тарас начал вполне голевой момент: быстрая перепасовка, Фернандо выбежал лицом к лицу – Ханданович тянет плюс офсайд. Майкон уже второй удар успевает заблокировать. Интер был очень близок к взятию ворот. Витао проигрывает верховую борьбу, убийственный удар Раноккьи после углового минимально мимо цели. Дармиан нашел на дальней стойке Перишича – судьи отменили гол из-за минимального офсайда.

Соломон роскошным дальним пасом вывел Фернандо в штрафную. Бразилец запорол лучший момент Шахтера за половину первого тайма неточным выстрелом. Джеко дважды подряд расстреливал Трубина по центру. – украинский вратарь выручает. Пошли моменты и у гостей. Однако Фернандо все никак не может хотя бы попасть в ворота. Самым перспективным был момент после передачи Соломона. Обводной удар бразильца – не лучшие как решение, так и исполнение. Ханданович ошибся под прессингом, попав в своего же игрока. Трубин выполнил еще худший пас. Джеко мог гораздо лучше распорядиться моментом – мяч попросту сорвался с ноги боснийца.

Лаутаро выбегал один на один – Трубин вовремя выбежал из ворот и самоотверженно закрыл собой убийственный момент. Степаненко слегка прихватил Мартинеса. Картинное падение аргентинца, пенальти не будет. Стражу ворот сборной Украины перебинтовывают колено – очевидно, досталось во время последнего спасения. Еще одна дуэль Лаутаро и Анатолия, кипер на месте. Мартинес разворачивался и одновременно магической пяткой с лета выводил Джеко на удар. Безумное количество выстрелов Интера из пределов штрафной (11) за 1 тайм. У Шахтера таких попыток всего две. В целом же, миланцы в 3 раза перестреляли дончан (15:5). Показатель ожидаемых голов тоже грустноватый – 1,57:0,28.

В перерыве Маркос Антонио сменил Степаненко. Додо на грани фола играл против Мартинеса. Везет, ведь VAR мог и усмотреть основания для пенальти. Матвиенко упустил аргентинца, а Трубин уже не выручил, фактически пропустив снаряд, который шел прямо в него. И снова судьи на стороне Шахтера. Хацеган отменил взятие ворот – Лаутаро несколько подтолкнул Матвиенко. Первые 15 минут после перерыва без ударов. Интер с единственной попыткой за это время. Но давление ощутимо, и ошибка Трубина была не случайной. С третьего раза команда Симоне Индзаги открыла счет. Джеко безупречно добил на грани штрафного после блока Марлона.

Прошло 6 минут, и боснец убивает последние иллюзии. К сожалению, но эти 2:0 – самое малое проявление наказания за сегодняшнюю игру. Перишич подал с левого фланга, Джеко беспрепятственно оформил дубль на дальней стойке. Без Степаненко Шахтера как будто бы не существует – полный провал в опорной зоне после его замены. Серия замен. Артем Бондаренко на 73 минуте заменил Педриньо. Именно 21-летний украинец нанес первый удар Шахтера во 2 тайме. На 80-й Бондаренко смело сместился с правого фланга в центр и прицельно пробил – совсем рядом было. Почти сразу же Марлос и Мудрик заменили Тете с Фернандо.

Именно Михаил классно разогнал контру, дальше Соломон переправил в центр, Марлос выкатил на еще лучшую позицию – Додо расстреливал Хандановича из пределов вратарского. Штанга, а дальше мяч катится по линии ворот без шансов на добивание Мудрика.