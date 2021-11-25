Ліга чемпіонів

Шахтар, як і Динамо, не гратиме навесні навіть у Лізі Європи. Підопічні Роберто Де Дзербі програли Інтеру в 5-му турі ЛЧ і втратили шанси на третє місце. Героєм став Едін Джеко, який забив обидва м'ячі у ворота Анатолія Трубіна – відео голів і огляд матчу. Шахтар вперше за 10 років не гратиме у весняній частині єврокубків.

В інших матчах середи Реал розбив Шериф Юрія Вернидуба – над Тирасполем з'явився страхітливий привид Еріксена. Манчестер Сіті оформив камбек із ПСЖ – обидві команди вийшли у плей-офф. Олександр Зінченко вийшов у старті та був замінений в другому таймі на героя матчу.

Мілан вирвав перемогу в Атлетіко, Спортінг відправив Борусію Д в Лігу Європи. Відповідно, визначилися вже 11 команд, які зіграють в 1/8 фіналу ЛЧ. Зеніт, Шериф і Борусія Д гарантували собі третє місце, яке дає путівку в Лігу Європи. Динамо Київ, Мальме, Шахтар і Бешикташ не мають шансів піднятися з останнього місця.

"Тепла ванна для Динамо": чому Гармаш блатніший від Леоненка і кому соромно навіть за таку поразку від Баварії – реакція на матч у Києві.

Україна

Відбувся перенесений матч 3-го туру УПЛ. Минай втратив перемогу над Колосом у компенсований до другого тайму час.

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