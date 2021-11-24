Событием дня в Лиге чемпионов однозначно было сражение между Манчестер Сити и ПСЖ на "Этихаде". Весной "горожане" выбили парижан из полуфинала ЛЧ, а осенью подопечные Маурисио Почеттино отомстили, переиграв команду Пепа на "Парк де Пренс" – и теперь уже англичане желали реванша. Кроме того, победа над французами принесла бы чемпиону АПЛ первое место в группе А.

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Гвардиола под такую ​​задачу снова прибег к тактическим экспериментам, поставив Зинченко на позицию левого форварда. Формально хозяева вышли в схеме 4-3-3, но отсутствие чистого нападающего часто превращало эту модель во что-то похожее на 4-1-5. Почеттино в свою очередь решил сыграть в 4-3-3 с двумя разноплановыми опорниками и Эррерой, которому приходилось страховать позицию Месси. Классика.

В первом тайме преимущество Манчестер Сити оказалось колоссальным. 40% игры в этот период прошло на трети поля ПСЖ, а до перерыва гости смогли создать всего один момент – это Мбаппе получил заброс на ход, убежал от Уокера в штрафную и закрутил мяч над дальней девяткой (возможно, Уокер даже успел вернуться и подрезать удар Килиана). Все. У парижан не просто не было атак – у них не было даже комбинаций.

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"Горожане" основную ставку сделали на фланг Мареза, ведь ему противодействовал юный Нуну Мендеш. Португалец вместе с партнерами по обороне достойно держался под давлением, но моменты все равно возникали – причем очень качественные. Уже на 5-й минуте "горожане" могли открывать счет в результате подачи Гюндогана и замыкания Родри метров с шести, однако Кимпембе остановил мяч на линии ворот. На 18-й Марез обыгрался с Гюндоганом и выстрелил в девятку из центра штрафной, но на этот раз на пути "круглого" оказалась голова Хакими. Еще через 10 минут Зинченко получил передачу с левого фланга и пробил с пределов штрафной – Маркиньос спас ПСЖ!

На 33-й минуте с дистанции в правый угол пробивал все тот же Гюндоган. Ни защитники, ни голкипер уже не могли выручить Париж, но за гостей вступилась штанга! Ну а на 34-й выстрел Мареза в дальний нижний угол метров с 20-ти вытащил Навас. После этого чемпионы Англии организовали еще несколько атак, но ПСЖ удалось привыкнуть к тактике хозяев. Сити немного не хватало динамики и разнообразия в завершающей фазе.

На перерыв команды отправились при нулях на табло.Второй тайм снова начался с момента "горожан" – это Гюндоган вышел один на один с Навасом и опрокинул его, однако лайнсмен зафиксировал офсайд (а Илкай все равно не попал в ворота).

Ответ парижан шокировал "Этихад": на 50-й минуте Месси, Неймар, Мендеш и Эррера закрутили необыкновенно красивую комбинацию, в завершении которой Лео прострелил с левого края штрафной – мяч с небольшим рикошетом прилетел точно в ноги Мбаппе, которому оставалось переиграть Эдерсона. Килиан сделал это без проблем. 0:1!

Гвардиола среагировал моментально, сняв с игры Зинченко и выпустив на 54-й минуте Габриэля Жезуса. Почеттино также не затягивал, освежив опорную зону на 61-й минуте (Данилу Перрейру заменил Эрреру). Между этими эпизодами "горожанам" удалось перехватить инициативу, но создать хотя бы один интересный момент у ворот Наваса не удалось. Гости же еще и в контратаки убегали, хотя им не хватало нормального завершения.

Несмотря на отсутствие моментов, давление на оборону парижан нарастало. На 62-й минуте оно вылилось во врывание Мареза на край штрафной и удар в ближний угол. Навас спас ПСЖ, но уже на 63-й ему пришлось вынимать мяч из сетки. Родри выполнил заброс на правый фланг штрафной площадки, Уокер прострелил в касание, Жезус на линии вратарской пошел замыкать – впрочем, получилось лишь подрезать сферу на Стерлинга. Тот на дальней штанге просто сравнял счет. 1:1!

Почеттино не собирался так просто терять победу, снял опорника Гуйе и выпустил на 67-й минуте Ди Марию и Керера (причем последний расположился выше Месси). Этот ход не повлиял на футбол хозяев. Ман Сити продолжил доминировать, чуть не забив на 70-й минуте в результате выстрела Габи Жезуса в дальнюю девятку с острого угла – Навас парировал! Впрочем, ПСЖ на 74-й огрызнулся обыграшем Неймара с Ди Марией и последующим врыванием в штрафную – бразилец оказался перед Эдерсоном, но не попал в ближний угол!

Наказание за расточительство прилетело уже через три минуты: Марез с правого края штрафной навесил на дальнюю штангу, Бернарду Силва в касание выкатил пас вдоль линии вратарской под удар Жезусу, а Габриэль протолкнул сферу в дальнюю нижнюю – 2:1! Манчестер Сити вышел вперёд.

Второй гол успокоил хозяев. Пеп Гвардиола наконец-то вернулся на кресло и стал смотреть футбол, а его подопечные спокойно катали мяч. Очевидно, отразилась и усталость, однако ПСЖ не удавалось воспользоваться таким изменением характера игры. У подопечных Маурисио Почеттино не было никаких идей, как спасти хоть ничью. За последние 26 минут моментов команды так и не создали, так что финальный свисток зафиксировал волевую победу "горожан".

Таким образом, Манчестер Сити набрал 12 очков, оторвавшись от второго места на четыре зачетных балла за тур до конца группового этапа. ПСЖ остался вторым, но отрыв от третьей ступени тоже составляет четыре пункта. Это означает конец борьбы за 1/8 финала в группе А – англичане и французы выходят в плей-офф.

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