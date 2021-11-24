Молодые "горняки" уступили на выезде Интеру (0:1) и прекратили борьбу за выход из группы.

Шахтер привычно слабо начал матч и пропустил быстрый гол. Дончане пытались выходить из обороны через короткий пас, но сыпались под прессингом. Именно так Интер и открыл счет, отобрав мяч на левом фланге. Через несколько минут Шахтер должен был пропускать во второй раз, но итальянцы не воспользовались обрезкой Фарины.

Впрочем, Шахтер упорно продолжал придерживаться своего плана и разыгрывать от ворот. Со временем "горнякам" удалось выровнять игру. Начали появляться моменты. Капинус дважды остро набросил в штрафную, но Векленко и Гулько плохо замкнули. С выстрелом Гончарука справился голкипер, а Бако неточно пробил со штрафного.

Острота у ворот Пузанкова также никуда не исчезла. Вратарь спасал Шахтер и до перерыва, и после. У Интера супершанс имел Кортиновис, мог забивать и Юргенс. Во втором тайме гостям не удалось нарастить преимущество – подопечные Кристиана Киву без проблем оборонялись. Куратоло пяткой мог удвоить преимущество Интера. До финального свистка счет уже не изменился.

Интер минимально победил, набрал 13 очков и вышел на первое место группы. Шахтер с 6 баллами остался на третьей строчке и потерял шансы побороться за плей-офф.

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