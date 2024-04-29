"Я не люблю бегать": покер Ливерпулю после бессонницы, кафе в Загребе, поддержка Украины – неизвестный Марк Видука
Он много забивал во всех командах, за которые играл. Сборная Австралии, Селтик, Лидс, Мидлсбро – каждая из них в свое время ассоциировалась прежде всего с Марком Видукой. Но каким неудержимый бомбардир был за пределами поля? Пытаемся найти ответ.
"Вместо меня говорят мои голы", – примерно так можно перефразировать классика, чтобы описать фигуру Марка Видуки в футболе. Опасный, хладнокровный, сосредоточенный на воротах форвард – таким мы помним Марка в игре. Однако за образом выдающегося бомбардира кроется не менее интересная личность отстраненного аскета.
"Австралийская энигма" или "Загадка из Австралии" – так иногда называли Марка в СМИ. Он таинственно попрощался с футболом в 33 года, хотя на руках имел приглашение от нескольких клубов АПЛ (в частности, Видуку звал Рой Ходжсон в свой Фулхэм). "Я не говорил никому, что начинаю, тогда зачем рассказывать людям, когда я заканчиваю?" – риторически заявил Марк в одном из интервью. Видука много лет молчал и исчез с радаров прессы и болельщиков.
"Я на самом деле не тот человек, которому нужно постоянно быть в прессе" – говорит Видука журналистам ESPN, которые сумели отыскать и разговорить его. – Не потому, что мне неудобно давать интервью. Просто у меня нет потребности постоянно быть на публике". Позже пообщаться с футбольным интровертом удалось также ребятам из Daily Mail.
"Я совсем не был одержим славой. Мне это не нравилось. Я не был одержим деньгами, они как побочный продукт для меня, – объясняет Видука. – В футболе много подхалимов, нечестных людей, которые постоянно пытаются вас обмануть. Но я всегда старался оставаться верным себе. Многие игроки подлизываются к болельщикам, тренерам, журналистам – и все их любят. Но какие это люди, если вы уберете все это дерьмо? Они хорошие или просто играют в игру?"
Видука комфортно чувствует себя в тени и нашел себя в новой роли. Его нынешнее пристанище – небольшая кофейня к северу от Загреба. Подальше от людей и лишнего внимания, в гармонии с собой и окружающей природой. Не родной Мельбурн, не дорогая ему Британия, а пригород хорватской столицы. Согласитесь, странный выбор.
Я покинул Австралию, чтобы подписать контракт с загребской Кроацией, и влюбился в этот образ жизни, – вспоминает Видука 1995-й год. – Мы всегда хотели открыть кафе, просто для развлечения – такое, где всем рады. И вот мы здесь. Моя жена выполняет всю работу, я просто сижу и пью кофе.
Единственной австралийской командой, за которую играл Марк Видука, была Мельбурн Найтс. В структуру "рыцарей" нападающий попал шестилетним и выиграл все возможные внутренние титулы. Марк признавался, что его главной целью в жизни было сыграть за Мельбурн Найтс – клуб, который создали хорватские мигранты. Интересно, что предтечей Мельбурн Найтс был Эссендон Лайонс, который в Австралии основали украинцы.
Впервые на матч "рыцарей" Марк попал трехлетним мальчиком благодаря отцу. Хорват Джозеф Видука вынужден был эмигрировать из Югославии и в поисках лучшей жизни поселился в Австралии. Там он познакомился с девушкой Анной Роуз, которая имела украинско-хорватские корни. Для всей семьи Мельбурн Найтс был не просто футбольным клубом. Это то, что связывало их с родиной.
"Клуб был символом борьбы за свободную Хорватию – свободную от коммунизма, свободную от Югославии – и это для меня означало все, – объясняет Марк. – Это был сигнал для остального мира и возможность сказать: "Смотрите, в Европе есть место под названием Хорватия. Оно не называется Югославией, и однажды мы хотим стать свободной страной".
Первый демократически избранный президент Хорватии Франьо Туджман посетил Австралию с официальным визитом в 1995-м. Тогда Видука встретился с президентом, который убедил его переехать в Хорватию. Футболист подписал контракт с Кроацией, что впоследствии превратилась в загребское Динамо. Приехать на землю своих предков и играть там в футбол – замечательная идея. Если бы не война.
Над стадионом летали МиГи, – вспоминает Видука первые месяцы в Хорватии. – Помню, как однажды я шел по главной улице города, когда прозвучала сирена воздушной тревоги – все просто исчезли. Это было страшно.
В составе Кроации за три сезона Видука выиграл три чемпионских титула и трижды завоевал Кубок Хорватии. Бешеная результативность позволила ему пойти на повышение и оказаться в шотландском гранде – Селтике. В 1998-м Видука прибыл в Глазго, но уже через четыре дня исчез. Позже футболист объяснил свой поступок истощением и моральным выгоранием. В клубе с пониманием отнеслись к такому поступку, а вскоре Марк отблагодарил за терпение. В паре с Хенриком Ларссоном австралиец окончательно превратился в топ-бомбардира.
Математическое измерение голевого чутья Видуки отображалось довольно просто – гол в каждом матче. Это привело Марка в АПЛ. За 6 миллионов фунтов его приобрел амбициозный Лидс Дэвида О'Лири, где уже зажигал другой австралиец Харри Кьюэлл. Но это обстоятельство никоим образом не помогло Марку в контексте адаптации, ведь он не очень ладил с партнером по сборной. "Даже, если мы оставались наедине с Харри, то не смотрели друг другу в глаза", – говорил Видука.
В конце концов, они были абсолютной противоположностью. Кьюэлл – открытый человек, который любил светские мероприятия. Зато Видука предпочитал домашний уют и неоднократно отклонял предложения о спонсорстве и съемки в рекламе. "У меня есть такой комплекс. Я не люблю чрезмерное обнажение. Не знаю, почему так. Возможно, это зародилось во мне, поскольку мой папа всегда говорил мне быть скромным и не думать, что я слишком хорош", – делился Марк в интервью Herald Sun.
4 ноября 2000-го Видука провел матч всей своей жизни. На Элланд Роуд пожаловал Ливерпуль, а Видука отгрузил гостям четыре гола – 4:3. Легендарный кипер Лидса Пол Робинсон позже скажет: "Видука вытащил нашу команду своими бутсами". Хотя Марк был близок к тому, чтобы пропустить тот поединок.
В Ночь Гая Фокса или Ночь костров и фейерверков, традиционное для Великобритании ежегодное празднование с историческим подтекстом, команду загнали в отель. Жена Марка вынуждена была остаться наедине, только в компании ротвейлера по имени Тайра. Человеку, пережившему ужасы войны в Загребе, было непросто заснуть под аккомпанемент взрывов петард и испуганного лая собаки. Поэтому она провела с мужем чуть ли не всю ночь на телефоне. "Если бы тогда кто-то рассказал, чем закончится этот матч, я бы никогда не поверил", – удивлялся потом Видука.
130 матчей и 59 голов за Лидс – австралиец покорил Премьер-лигу, хотя сначала избегал трансфера туда: "Англия? Думаю, это слишком быстро для меня, я в определенной степени ленивый игрок. Я не люблю бегать. Где угодно в Европе – Германии, Франции, где угодно, я могу получить хороший контракт".
Из-за финансовых проблем Лидс, который в 2001-м пробился в полуфинал Лиги чемпионов (там Марк оформил по четыре гола и ассисты), распродал своих лидеров – так Видука оказался в Мидлсбро, где тоже стабильно забивал и дошел до финала Кубка УЕФА. С футболом Марк прощался в Ньюкасле, возглавляемом Аланом Ширером.
Во время выступлений за Лидс Видука мог переехать в любимую команду детства – Милан. Он рос на игре ван Бастена, Райкарда и Гуллита, а теперь мог объединиться со своим другом Звонимиром Бобаном. Лидс требовал за нападающего 38 миллионов фунтов и Милан был готов заплатить эту сумму, однако трансфер сорвался. Примерно тогда же Видукой интересовался Манчестер Юнайтед, однако Марк остался верен Лидсу.
Для многих тот покер в ворота Ливерпуля является главным символом карьеры Видуки. "Да, это хороший момент. Как и статус капитана сборной Австралии на чемпионате мира. Но должен сказать, что попинать мяч с папой на заднем дворе навсегда останется моим лучшим футбольным воспоминанием", – заявил Марк в свойственной манере.
Украинская пресса часто подчеркивала связанность Марка Видуки с нашей страной благодаря происхождению его матери. Но даже не этот факт и не выступления за Мельбурн Найтс делает великого нападающего близким для нас человеком. Среди 17-ти публикаций Марка Видуки в Instagram есть одна, которая говорит вместо тысячи слов. 5 марта 2022-го Видука был в центре Загреба на проукраинском митинге. Спасибо Марк!